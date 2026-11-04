Команду Cadillac Формулы-1 могут продать за 3 миллиарда долларов

Как сообщает издание Sportico, американский миллиардер Марк Уолтер активно ищет покупателей на свою долю в гоночном коллективе. Пока ни одно официальное соглашение не заключено, однако процесс продажи уже запущен, и более двадцати потенциальных инвесторов выразили свою заинтересованность. Известно, что TWG управляет операциями совместно с General Motors, хотя точное распределение долей между партнерами никогда не разглашалось.

Эта новость смотрится довольно странно на фоне августовских заявлений руководства TWG Global. Тогда компания официально уверяла, что не планирует выходить из проекта, а сам Марк Волтер был еще более категоричным. "Мы собираемся сохранить команду несмотря ни на что", – заявлял тогда бизнесмен журналистам. Кстати, параллельно Уолтер уже продал свои 13 процентов акций футбольного клуба Челси и ищет покупателя на женскую баскетбольную команду Лос-Анджелес Спаркс.

Резкое изменение планов вполне может быть связано с катастрофическими финансовыми и спортивными показателями. В своем дебютном сезоне Формулы-1 болиды Cadillac даже не смогли заработать ни одного очка, а операционные убытки команды к концу года составят около 400 миллионов долларов.

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Адекватный прайс или повышенные ожидания?

Запрашиваемая сумма в 3 миллиарда долларов берется не с потолка, а отражает реальные затраты на создание конюшни с нуля. Сначала TWG и General Motors заплатили 450 миллионов долларов так называемого взноса за размытие доли другим девяти участникам чемпионата, а затем вложили еще минимум миллиард в развитие инфраструктуры.

Сегодня средняя стоимость команды Формулы-1 составляет 3,42 миллиарда долларов, что на 48 процентов больше, чем годом ранее, поэтому ценник Уолтера вполне соответствует рыночным реалиям. Однако эксперты отмечают, что из двух десятков заинтересованных сторон только менее семи имеют реальный капитал для закрытия такого масштабного соглашения.

Что касается компании General Motors, то ее глобальные планы остаются прежними. Автопроизводитель и дальше собирается использовать технологии из Формулы-1 для разработки своих будущих серийных спорткаров, независимо от того, кто именно будет владеть контрольным пакетом акций гоночной команды.