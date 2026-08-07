Контрабанда пального по-європейськи: в Італії вилучили польський бензин, замаскований під розчинник

Разом із вантажем під арешт потрапили тягач і напівпричіп, а водієві загрожує до п'яти років позбавлення волі та штраф до 156 тис. євро.

Про контрабанду пальним за європейськими сценаріями розповідає пресслужба фінансової гвардії Guardia di Finanza, ілюструючи інцидент реальними фото.

Підозрілий вантаж із Польщі

Вантажівка прибула до Італії з Польщі через прикордонний перехід Тарвізіо. Під час планової перевірки за участю Фінансової гвардії та дорожньої поліції Падуї й Венеції угорський водій повідомив, що перевозить розчинник із нафтопереробного заводу Північної Європи до Греції.

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Втім, інспекторів насторожили маршрут, товаросупровідні документи та сертифікат аналізу. Через це було ухвалено рішення провести додаткову перевірку вантажу.

Для відбору проб інспектор піднявся драбиною на дах автоцистерни, де через відкритий люк набрав зразки рідини для лабораторного аналізу. Фото: Guardia di Finanza

Замість розчинника – бензин

Експрес-аналіз показав, що рідина має характеристики автомобільного бензину. Пізніше цей висновок підтвердила лабораторія Італійського митного та монопольного управління у Венеції-Маргері.

За версією слідства, пальне планували реалізувати на італійському ринку без сплати акцизного збору. Несплачені податки лише за цей вантаж оцінюються більш ніж у 15 тис. євро.

Серйозні наслідки

Прокуратура Падуї відкрила кримінальне провадження, а суд санкціонував арешт транспортного засобу та вантажу. Водію повідомлено про підозру у контрабанді нафтопродуктів. Якщо його провину буде доведено, йому загрожує до п'яти років ув'язнення та штраф від 31 до 156 тис. євро.

У Guardia di Finanza зазначають, що це далеко не перший випадок, коли бензин або дизпаливо намагаються провести через кордон під виглядом інших нафтопродуктів, які не обкладаються акцизом. Такі схеми не лише позбавляють бюджет значних надходжень, а й створюють недобросовісну конкуренцію на паливному ринку.

Втім, у редакції Авто24 в порушники записали й самих контролерів: за стандартами ЄС тут вбачається робота інспектора на висоті без фіксуючих засобів страхування та, ймовірно, без спеціальної підготовки, що заборонено.

На фото видно, що під час роботи на висоті офіцер Guardia di Finanza не використовував страхувальну прив'язь, а замість захисної каски був у службовому береті. Фото: Guardia di Finanza

Справа про контрабанду перебуває на стадії досудового розслідування, а підозрюваний вважається невинуватим до набрання законної сили обвинувальним вироком суду.