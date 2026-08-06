Тим, хто їде за кордон, заправляти баки цигарками стало вигідніше

Лише за два дні на українському кордоні правоохоронці викрили одразу кілька таких схем – від легковиків із сигаретами в бензобаках до бензовоза зі спеціально обладнаними схованками в танкерному напівпричепі.

Вчора намагання перевезти великі партії цигарок припинили на кордоні з Польщею, а днем раніше – по дорозі до Румунії.

Львівщина: сигарети у баках легковиків

На пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне" митники спільно з прикордонниками за зміну виявили два автомобілі, водії яких намагалися вивезти тютюнові вироби до Польщі, приховавши їх у паливних баках.

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Першою перевірку не пройшла 42-річна львів'янка на Volkswagen Golf. Попри те, що вона обрала "зелений коридор", під час огляду внутрішньої порожнини бензобака митники знайшли 61 пачку сигарет і тютюнових стіків.

Невдовзі аналогічну схему викрили у водія Skoda Octavia, який також прямував до Польщі. У паливному баку автомобіля знаходилися ще 132 пачки тютюнових виробів.

Заправка обійшлася дорого, але на кордоні довелося з баків все "зливати" – на виході лише збитки. Фото: Львівська митниця

За обома фактами складено протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Щоправда, ці партії хоча й великі, але відносяться до дрібномасштабних, бо ж позавчорашній результат контролю був майже у промислових розмірах.

Чернівецька область: і знову бензовоз із тайниками

Набагато масштабнішу партію сигарет правоохоронці виявили на українсько-румунському кордоні. Детективи Бюро економічної безпеки спільно з митниками викрили автоцистерну, яка за документами прямувала порожнім транзитом через Молдову до Румунії.

Під час контролю інспектори звернули увагу, що фактична маса бензовоза не відповідала зазначеній у документах.

Ось як виглядає бензовоз на рентгені з цигарками всередині цистерни. Фото: БЕБ у Чернівецькій області

Поглиблений огляд підтвердив підозри: у спеціально обладнаних прихованих відсіках цистерни знаходилися 280 ящиків сигарет без акцизних марок.

Загалом вилучено понад 105 тисяч пачок тютюнових виробів орієнтовною вартістю понад 4,4 млн гривень.

В цистерні намагалися перевезти цигарок на понад чотири мільйони гривень. Фото: БЕБ у Чернівецькій області

У БЕБ зазначають, що цей транспорт перевіряли особливо ретельно, адже півтора тижня тому вже викривали аналогічну схему перевезення контрабандних сигарет у бензовозі. Тоді правоохоронці вилучили нелегальної продукції майже на 60 млн гривень.

Водія зняли з рейсу за кримінальною підозрою

Водію логістичної компанії повідомили про підозру за ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а досудове розслідування триває.