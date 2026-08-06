Тем, кто едет за границу, заправлять баки сигаретами стало выгодно

Только за два дня на украинской границе правоохранители разоблачили сразу несколько таких схем – от легковушек с сигаретами в бензобаках до бензовоза со специально оборудованными тайниками в танкерном полуприцепе.

Вчера попытки перевезти крупные партии сигарет прекратили на границе с Польшей, а днем ранее – по дороге в Румынию.

Львовщина: сигареты в баках легковушек

На пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенное" таможенники совместно с пограничниками за смену обнаружили два автомобиля, водители которых пытались вывезти табачные изделия в Польшу, утаив их в топливных баках.

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Первой проверкой не прошла 42-летняя львовянка на Volkswagen Golf. Несмотря на то, что она выбрала "зеленый коридор", при осмотре внутренней полости бензобака таможенники обнаружили 61 пачку сигарет и табачных стиков.

Вскоре аналогичную схему разоблачили у водителя Skoda Octavia, также направлявшегося в Польшу. В топливном баке автомобиля находились еще 132 пачки табачных изделий.

Заправка обошлась дорого, но на границе пришлось из баков все "сливать" – на выходе только убытки. Фото: Львовская таможня

По обоим фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Правда, эти партии хотя и большие, но относятся к мелкомасштабным, потому что позавчерашний результат контроля был почти в промышленных размерах.

Черновицкая область: и снова бензовоз с тайниками

Намного более масштабную партию сигарет правоохранители обнаружили на украинско-румынской границе. Детективы Бюро экономической безопасности совместно с таможенниками разоблачили автоцистерну, которая по документам следовала пустым транзитом через Молдову в Румынию.

В ходе контроля инспекторы обратили внимание, что фактическая масса бензовоза не соответствовала указанной в документах.

Вот как выглядит бензовоз на рентгене с сигаретами внутри цистерны. Фото: БЭБ в Черновицкой области

Углубленный осмотр подтвердил подозрения: в специально оборудованных скрытых отсеках цистерны находилось 280 ящиков сигарет без акцизных марок.

В общей сложности изъято более 105 тысяч пачек табачных изделий ориентировочной стоимостью более 4,4 млн гривен.

В цистерне пытались перевезти сигареты более чем на четыре миллиона гривен. Фото: БЭБ в Черновицкой области

В БЭБ отмечают, что этот транспорт проверяли особенно тщательно, ведь полторы недели назад уже разоблачали аналогичную схему перевозки контрабандных сигарет в бензовозе. Тогда правоохранители изъяли нелегальную продукцию почти на 60 млн гривен.

Водителя сняли с рейса по криминальному подозрению

Водителю логистической компании сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а досудебное расследование продолжается.