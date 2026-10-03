Конвеєр Volkswagen зупинився на 3 хвилини: хто натиснув червону кнопку

Як повідомляє видання Chip.de, інцидент стався на підприємстві Volkswagen Commercial Vehicles у Ганновері. Працівник на ім'я Йорн К., який віддав компанії близько 30 років життя та є представником профспілки IG Metall, натиснув червону кнопку зупинки конвеєра на самому початку своєї зміни.

На такий радикальний крок чоловіка штовхнула паніка серед колективу. Тоді активно ширилися чутки про можливе закриття заводу та перенесення виробництва електричного мінівена ID. Buzz до Польщі.

Стурбовані робітники буквально оточили Йорна з питаннями про їхнє майбутнє. Він вирішив призупинити роботу на кілька хвилин, щоб заспокоїти людей та пообіцяв надати всі деталі під час офіційної обідньої перерви.

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Ціна трьох хвилин простою

Керівництво німецького автогіганта такий порив не оцінило. За внутрішніми правилами компанії, кожна хвилина незапланованої зупинки конвеєра завдає збитків на кілька тисяч євро.

Тому працівник миттєво отримав суворе письмове попередження. Цей документ заноситься до особової справи та є останнім кроком перед звільненням у разі повторного порушення.

Йорн не погодився з покаранням і подав на роботодавця до суду. Він вимагав анулювати догану, аргументуючи це своїм конституційним правом на профспілкову діяльність.

"Того дня ми не випустили жодним автомобілем менше, адже хлопці надолужили втрачений час до кінця зміни, – доводив у суді Йорн К.

Суворий вердикт Феміди

Проте Регіональний трудовий суд Нижньої Саксонії став на бік корпорації. Судді вирішили, що екстрена зупинка лінії не була критично необхідною, адже робітники могли почекати на інформацію до запланованої перерви.

Рішення вже набуло законної сили, і чоловіку навіть відмовили у праві на апеляцію до Федерального суду. Тепер догана назавжди залишиться в його досьє, а всі судові витрати доведеться оплачувати зі власної кишені.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, що зараз Volkswagen переживає найскладніший період за останні десятиліття. Компанія веде важкі переговори щодо тотальної економії, а завод у Ганновері дійсно перебуває в зоні ризику на закриття.