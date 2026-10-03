Конвейер Volkswagen остановился на 3 минуты: кто нажал красную кнопку

Как сообщает издание Chip.de, инцидент произошел на предприятии Volkswagen Commercial Vehicles в Ганновере. Работник по имени Йорн К., отдавший компании около 30 лет жизни и представивший профсоюз IG Metall, нажал красную кнопку остановки конвейера в самом начале своей смены.

На такой радикальный шаг мужчину толкнула паника среди коллектива. Тогда активно распространялись слухи о возможно закрытие завода и перенос производства электрического минивэна ID. Buzz в Польшу.

Обеспокоенные рабочие буквально оцепили Йорна с вопросами об их будущем. Он решил приостановить работу на несколько минут, чтобы успокоить людей и пообещал предоставить все детали во время официального обеденного перерыва.

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Цена трех минут простоя

Руководство немецкого автогиганта такой порыв не оценило. По внутренним правилам компании, каждая минута незапланированной остановки конвейера наносит ущерб в несколько тысяч евро.

Поэтому работник мгновенно получил серьезное письменное предупреждение. Этот документ заносится в личное дело и является последним шагом перед увольнением в случае повторного возбуждения.

Иорн не согласился с наказанием и подал на работодателя в суд. Он требовал аннулировать выговор, аргументируя это своим конституционным правом на профсоюзную деятельность.

" В тот день мы не выпустили ни одним автомобилем меньше, ведь ребята наверстали потерянное время до конца смены,– доказывал в суде Иорн К.

Строгий вердикт Фемиды

Однако Региональный трудовой суд Нижней Саксонии принял сторону корпорации. Судьи решили, что экстренная остановка линии не была критически необходима, ведь рабочие могли подождать информацию до запланированного перерыва.

Решение уже вступило в законную силу, и мужчине даже отказали в праве на апелляцию в Федеральный суд. Теперь выговор навсегда останется в его досье, а все судебные издержки придется оплачивать из собственного кармана.

Что было известно раньше?

Напомним, что сейчас Volkswagen переживает самый сложный период за последние десятилетия. Компания ведет тяжелые переговоры по тотальной экономии, а завод в Ганновере действительно находится в зоне риска закрытия.