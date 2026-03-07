"Свіжий" BMW X5 заїхав під видом гуманітарки, але на передову не доїхав

Історія не нова, має безліч прикладів з намаганням провезти на митну територію України елітні автівки з надуманими заявками на гуманітарну допомогу автопаркам Сил оборони. Про це розповідає у своєму релізі пресслужба митного органу.

Спроба провезти за пільговим розмитненням розкішний кросовер BMW X5 2022 року випуску, вартість якого перевищує 2 мільйони гривень, мало чи відрізнялася від раніше зафіксованих.

Гуманітарка чи схема?

У товаротранспортній документації зазначалося, що автомобіль нібито прямував від американських донорів до одного з благодійних фондів Харкова. На перший погляд, місія гарна та вкрай необхідна.

У паперах на авто було чітко вказано, що транспортний засіб призначений для подальшої передачі військовослужбовцю Збройних сил України. Подібних супровідних документів через митницю проходить не десятки, а сотні.

Щоправда, з-поміж справжніх місій гуманітарного ввезення транспорту для підрозділів Сил оборони трапляються й випадки недоброчесного декларування.

Середньорозмірний кросовер BMW X5 не є типовим автомобілем для реальної гуманітарної допомоги підрозділам ЗСУ. Фото: Львівська митниця



BMW X5 з підробленими документами

У ході детальної перевірки митники виявили невідповідності. З’ясувалося, що фактичним відправником автомобіля є литовська компанія, а отримувачем — цивільний громадянин України, а не благодійний фонд чи військовий.

З'ясувалося, що керівник благодійної організації подав документи з неправдивими відомостями про відправника, отримувача, вартість та характер товару, щоб оформити автомобіль як гуманітарну допомогу та уникнути митних платежів.

Що накоїв "благодійник"

Митники склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Інформацію про інцидент передано до Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області.

У діях фігурантів вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-4 Кримінального кодексу України.

Це уже схема, а не гуманітарка

Експерти редакції Авто24 зазначають, що у митних протоколах з приводу незаконного переміщення на митну територію України BMW X5 фігурує найчастіше. Цю модель варто розцінювати як своєрідний маркер митникам для більш ретельної перевірки, оскільки X5 не має попиту у військових через високу вартість обслуговування.

Окремі випадки дійсного постачання в підрозділи Сил оборони є, але вони відносно Mitsubishi L200, Toyota Hilux чи Nissan Terrano та інших дуже мізерні в кількості через невідповідність армійським потребам.

Однак на вторинному ринку охочих отримати X5 вдосталь, чим і намагаються скористатися фіктивні благодійні фонди, котрі на замовлення везуть машини особам для приватного використання.