"Свежий" BMW X5 заехал под видом гуманитарки, но на передовую не доехал

История не новая, имеет множество примеров с попыткой провезти на таможенную территорию Украины элитные автомобили с надуманными заявками на гуманитарную помощь автопаркам Сил обороны. Об этом рассказывает в своем релизе пресс-служба таможенного органа.

Попытка провезти по льготной растаможке роскошный кроссовер BMW X5 2022 года выпуска, стоимость которого превышает 2 миллиона гривен, мало чем отличалась от ранее зафиксированных.

Гуманитарка или схема?

В товаротранспортной документации отмечалось, что автомобиль якобы направлялся от американских доноров в один из благотворительных фондов Харькова. На первый взгляд, миссия хорошая и крайне необходимая.

В бумагах на авто было четко указано, что транспортное средство предназначено для дальнейшей передачи военнослужащему Вооруженных сил Украины. Подобных сопроводительных документов через таможню проходит не десятки, а сотни.

Правда, среди настоящих миссий гуманитарного ввоза транспорта для подразделений Сил обороны встречаются и случаи недобросовестного декларирования.

Среднеразмерный кроссовер BMW X5 не является типичным автомобилем для реальной гуманитарной помощи подразделениям ВСУ. Фото: Львовская таможня



BMW X5 с поддельными документами

В ходе детальной проверки таможенники обнаружили несоответствия. Выяснилось, что фактическим отправителем автомобиля является литовская компания, а получателем – гражданский гражданин Украины, а не благотворительный фонд или военный.

Выяснилось, что руководитель благотворительной организации подал документы с ложными сведениями об отправителе, получателя, стоимость и характер товара, чтобы оформить автомобиль как гуманитарную помощь и избежать таможенных платежей.

Что натворил "благотворитель"

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Информация об инциденте передана в Территориальное управление Бюро экономической безопасности во Львовской области.

В действиях фигурантов усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины.

Это уже схема, а не гуманитарка

Эксперты редакции Авто24 отмечают, что в таможенных протоколах по поводу незаконного перемещения на таможенную территорию Украины BMW X5 фигурирует чаще всего. Эту модель следует расценивать как своеобразный маркер таможенникам для более тщательной проверки, поскольку X5 не пользуется спросом у военных из-за высокой стоимости обслуживания.

Отдельные случаи действительной поставки в подразделения Сил обороны есть, но они относительно

Mitsubishi L200, Toyota Hilux или Nissan Terrano и других очень скудные в количестве из-за несоответствия армейским потребностям.

Однако на вторичном рынке желающих получить X5 достаточно, чем и пытаются воспользоваться фиктивные благотворительные фонды, которые на заказ везут машины лицам для частного использования.