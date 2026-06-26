Ковані 24-дюймові диски для Tesla Cybertruck оцінили у понад 7000 доларів

Новинка покликана замінити заводські колеса та стандартні пластикові аеродинамічні ковпаки на більш вишукані суцільноковані алюмінієві диски, виконані в ретрофутуристичному стилі, зазначає Carscoops.

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Дизайн епохи диско та технічні характеристики

Каліфорнійські дизайнери надихалися клиноподібними концепт-карами 1970-х років та зовнішнім виглядом вінілових платівок тієї епохи. Візуальний ефект досягається завдяки концентричним колам на суцільній поверхні диска, які плавно переходять у поліровані краї. Диски виготовлені з високоміцного авіаційного алюмінієвого сплаву 6061-T6.

Попри специфічний зовнішній вигляд, колеса Cybrdisc мають високі експлуатаційні показники. Розрахункове граничне навантаження на кожне окреме колесо становить близько 1450 кілограмів, що повністю задовольняє технічні потреби важкого електричного пікапа навіть під час транспортування вантажів. Окрім міцності, суцільна дископодібна форма має практичну аеродинамічну функцію. Конструкція коліс оптимізує потік повітря вздовж бокових панелей кузова Tesla Cybertruck, що знижує аеродинамічний опір порівняно зі звичайними багатоспицевими колісними дисками.

Варіанти виконання, сумісність із шинами та ціна

Виробник пропонує диски Cybrdisc у трьох варіантах зовнішнього оформлення: глянцевий чорний (Gloss Black) з обробленим сріблястим логотипом і полірованими акцентами, сатиновий чорний (Satin Black), а також повністю полірований дзеркальний варіант. Колеса адаптовані для встановлення автомобільних шин розмірністю 295/45 або 315/45, що дозволяє власникам покращити параметри керованості електромобіля на асфальтованому покритті та в умовах легкого бездоріжжя.

Вартість комплекту з чотирьох нових 24-дюймових коліс починається від 7195 доларів за версії у глянцевому або сатиновому чорному кольорі. Бажаючим придбати повністю поліровані диски доведеться заплатити щонайменше 7995 доларів. З метою стимулювання продажів та підвищення лояльності клієнтів ательє Unplugged Performance запропонувало спеціальну програму обміну. Власники Tesla Cybertruck можуть здати свої оригінальні заводські колеса компанії в обмін на фіксовану знижку у розмірі 1000 доларів від роздрібної вартості нового комплекту.