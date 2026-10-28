Крах "схеми" виїзду ухилянтів: автомобіль прикриття, долари та крипта не допомогли

Як повідомляють прокуратура та поліція Хмельницкої області, зловмисники віком 47 та 49 років знаходили своїх клієнтів через соціальні мережі. Про цей випадок редакція Авто24 писала ще наприкінці липня.

За чималу суму організатори обіцяли жителям Київської та Кіровоградської областей безпечний маршрут поза офіційними пунктами пропуску та детальні інструкції для легалізації у сусідній державі.

Цікаво, що розрахунок за такий специфічний тур мав відбуватися виключно сучасним методом – шляхом переказу коштів на криптогаманець. Сама ж логістика була продумана до дрібниць і вимагала залучення одразу двох транспортних засобів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як працювала схема з автоприкриття

Щоб мінімізувати ризики, один зі спільників їхав попереду на першому автомобілі, виконуючи роль своєрідного розвідника. Його головним завданням було перевіряти наявність поліцейських блокпостів на шляху, щоб за потреби друга машина з пасажирами могла оперативно змінити маршрут та оминути перевірку.

Спочатку цей кортеж успішно дістався Вінницької області, де мандрівники зупинилися на ночівлю.

Очікуваний фінал класичної схеми наживання на довірливих людях настав ще на підступах до кордону. Фото: з матеріалів слідства

Наступного дня вони продовжили рух у напрямку Івано-Франківщини, плануючи згодом доставити чоловіків до Чернівецької області для фінального пішого кидка через кордон.

Проте хитрий план дав збій, і правоохоронці затримали організаторів саме в момент перевезення двох клієнтів до прикордонної території.

"Наразі слідчі поліції вже завершили досудове розслідування та спрямували матеріали на розгляд суду, – зазначають представники відомства.

Тепер за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон ділкам світить серйозне покарання. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з обов'язковою конфіскацією майна.