Крах "схемы" выезда уклонистов: автомобиль прикрытия, доллары и крипта не помогли

Как сообщают прокуратура и полиция Хмельницкой области, злоумышленники 47 и 49 лет находили своих клиентов через социальные сети. Об этом случае редакция Авто24 писала еще в конце июля.

За немалую сумму организаторы обещали жителям Киевской и Кировоградской областей безопасный маршрут вне официальных пунктов пропуска и подробные инструкции по легализации в соседнем государстве.

Интересно, что расчет за такой специфический тур должен был производиться исключительно современным методом – путем перевода средств на криптогаманец. Сама же логистика была продумана до мелочей и требовала привлечения сразу двух транспортных средств.

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Как работала схема по автоприкрытию

Чтобы минимизировать риски, один из подельников ехал впереди на первом автомобиле, выполняя роль своеобразного разведчика. Его главной задачей было проверять наличие полицейских блокпостов на пути, чтобы при необходимости вторая машина с пассажирами могла оперативно изменить маршрут и обойти проверку.

Сначала этот кортеж успешно добрался до Винницкой области, где путешественники остановились на ночлег.

Ожидаемый финал классической схемы обогащения на доверчивых людях наступил еще на подступах к границе. Фото: из материалов следствия

На следующий день они продолжили движение в направлении Ивано-Франковской области, планируя впоследствии доставить мужчин в Черновицкую область для финального пешего броска через границу.

Однако хитрый план дал сбой, и правоохранители задержали организаторов именно в момент перевозки двух клиентов на приграничную территорию.

" Следователи полиции уже завершили досудебное расследование и направили материалы на рассмотрение суда, – отмечают представители ведомства.

Теперь за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу дельцам светит серьезное наказание. Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы с обязательной конфискацией имущества.