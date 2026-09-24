Крали евакуатором прямо з парковки: у групі варшавських викрадачів був українець

У результаті спецоперації затримано сімох осіб та вилучено 25 автомобілів загальною вартістю майже півтора мільйона злотих, які готували до перепродажу з перебитими номерами.

Як повідомляє видання The Warsaw, розслідування почалося із зухвалого злочину в районі Вілянув, де зловмисники навіть не намагалися зламати авто за 105 тисяч злотих. Машину просто завантажили на евакуатор та вивезли в невідомому напрямку.

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Куди й до кого привели сліди

Поліцейські відстежили маршрут вантажівки по камерах відеоспостереження, що привело їх до великої ділянки в містечку Зельонка. Коли евакуатор виїжджав з території, його зупинили для перевірки.

У кабіні перебували четверо чоловіків віком від 34 до 42 років. Серед затриманих виявилися громадянин України та поляк, який уже перебував у розшуку за попередні злочини.

Що знайшли у відстійниках

На самій території правоохоронці виявили свіжовикрадену машину, наполовину розібраний автомобіль за 92 тисячі злотих та транспортний засіб, який розшукували служби Нідерландів.

Ще одна автівка стояла з повністю вирізаними місцями під заводські номери, а поруч лежало професійне обладнання для злому електронних замків. Огляд місця тривав кілька годин за участю криміналістів та експертів.

"Зловмисники підробляли VIN-коди та заводські документи, щоб знову виставити крадені автомобілі на продаж, – зазначили слідчі.

В один кошик усі яйця не збирають

Зібрані докази вивели поліцію на другу ділянку, де затримали ще трьох фігурантів та знайшли купу автозапчастин.

Загалом за двома адресами конфіскували одну Audi та 24 Toyota, які зараз перебувають на штрафмайданчиках.