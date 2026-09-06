Куленепробивний Rolls-Royce Cullinan від Mansory захищає від .44 Magnum

Автомобіль розрахований насамперед на клієнтів, яким потрібен підвищений рівень захисту без відмови від звичного рівня оснащення та комфорту Rolls-Royce, пише Motor1.

Як Cullinan захищений від куль

Mansory стверджує, що броньований Cullinan має посилені двері та спеціальне багатошарове скло. Перед передачею автомобіля замовнику ці елементи пройшли випробування прямим балістичним вогнем. Клас B4 передбачає захист від поширених пістолетних боєприпасів.

У випадку Cullinan компанія Mansory окремо вказує на випробування із застосуванням 9-мм патронів, .357 Magnum та .44 Magnum. Бронювання збільшує масу автомобіля приблизно на 136 кг. За даними тюнера, споряджена маса стандартного Cullinan становить близько 2800 кг, тому додаткова вага броні залишається відносно невеликою часткою загальної маси позашляховика.

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Потужний V12 компенсує додаткову масу

Для броньованого Cullinan зберегли штатний 6,75-літровий бензиновий V12 з подвійним турбонаддувом. У стандартній версії він розвиває 571 к.с. та 850 Нм крутного моменту. Rolls-Royce заявляє, що звичайний Cullinan здатний розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 5 секунд.

З огляду на додаткову масу броні динамічні характеристики захищеної версії можуть дещо відрізнятися, однак Mansory не оприлюднила окремих показників для броньованого автомобіля. Для ще більшої продуктивності існує Cullinan Black Badge. Його V12 видає 600 к.с. та 900 Нм крутного моменту.

Броньований Cullinan отримав обвіс Mansory