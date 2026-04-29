Mansory взялося за тюнінг китайських авто

Китайський флагман Zeekr 9X First Edition отримав тюнінг від Mansory. Це перший випадок, коли ательє з таким ім’ям працює з китайськими брендами.
Євген Гудущан
29 квітня, 10:30
27 квітня 2026 року тюнінг-ательє Mansory представило свій перший проект на базі китайського преміального SUV — Zeekr 9X. Версія отримала назву First Edition і демонструє характерний для бренду радикальний підхід до дизайну та розкоші. Про це пише topgir.com.ua.

Агресивний дизайн і карбон

Зовнішність кросовера зазнала суттєвих змін:

  • нова масивна решітка радіатора
  • карбонові аеродинамічні елементи
  • великий задній спойлер
  • 24-дюймові ковані диски

Особливу увагу привертають двері, що відкриваються проти руху — рішення, яке раніше асоціювалося з такими моделями, як Rolls-Royce Cullinan.

Салон: із сімейного SUV у бізнес-джет

Інтер’єр фактично перетворили на преміальний лаунж:

  • біла шкіра, чорна алькантара та карбон
  • відмова від третього ряду сидінь
  • два окремих крісла другого ряду

Кожне крісло має:

  • електрорегулювання
  • підігрів
  • вентиляцію
  • масаж

Такий підхід змінює концепцію авто — з сімейного SUV у персональний транспорт преміум-класу.

Потужність: рівень суперкара

В основі — топова версія 2026 року з плагін-гібридною установкою:

  • потужність — близько 1400 к.с.
  • розгін 0–100 км/год — 3,1 секунди
  • максимальна швидкість — 240 км/год

Акумулятор ємністю 70 кВт·год дозволяє:

  • до 300 км на електротязі
  • до 1250 км сумарного запасу ходу

Пневматична підвіска відповідає за комфорт на рівні флагманських моделей.

Що це означає для ринку

Zeekr 9X у виконанні Mansory — це не просто тюнінг, а демонстрація зміни балансу сил у світовому автопромі. Китайські моделі вже не лише наздоганяють, а й входять у преміум-сегмент із підтримкою топових європейських ательє.

Цей проект — показовий сигнал:

  • китайські бренди виходять у сегмент ультралюксу
  • європейські тюнери визнають їх потенціал
  • ринок преміум-SUV стає глобальним, а не лише «європейським»

Фактично Mansory вперше інтегрує китайський автомобіль у свою екосистему ексклюзивних проектів — і це може стати новим трендом.

