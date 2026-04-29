Mansory взялося за тюнінг китайських авто

Zeekr 9X First Edition тюнінг від Mansory
27 квітня 2026 року тюнінг-ательє Mansory представило свій перший проект на базі китайського преміального SUV — Zeekr 9X. Версія отримала назву First Edition і демонструє характерний для бренду радикальний підхід до дизайну та розкоші. Про це пише topgir.com.ua.
Агресивний дизайн і карбон
Зовнішність кросовера зазнала суттєвих змін:
- нова масивна решітка радіатора
- карбонові аеродинамічні елементи
- великий задній спойлер
- 24-дюймові ковані диски
Особливу увагу привертають двері, що відкриваються проти руху — рішення, яке раніше асоціювалося з такими моделями, як Rolls-Royce Cullinan.
Салон: із сімейного SUV у бізнес-джет
Інтер’єр фактично перетворили на преміальний лаунж:
- біла шкіра, чорна алькантара та карбон
- відмова від третього ряду сидінь
- два окремих крісла другого ряду
Кожне крісло має:
- електрорегулювання
- підігрів
- вентиляцію
- масаж
Такий підхід змінює концепцію авто — з сімейного SUV у персональний транспорт преміум-класу.
Потужність: рівень суперкара
В основі — топова версія 2026 року з плагін-гібридною установкою:
- потужність — близько 1400 к.с.
- розгін 0–100 км/год — 3,1 секунди
- максимальна швидкість — 240 км/год
Акумулятор ємністю 70 кВт·год дозволяє:
- до 300 км на електротязі
- до 1250 км сумарного запасу ходу
Пневматична підвіска відповідає за комфорт на рівні флагманських моделей.
Що це означає для ринку
Zeekr 9X у виконанні Mansory — це не просто тюнінг, а демонстрація зміни балансу сил у світовому автопромі. Китайські моделі вже не лише наздоганяють, а й входять у преміум-сегмент із підтримкою топових європейських ательє.
Цей проект — показовий сигнал:
- китайські бренди виходять у сегмент ультралюксу
- європейські тюнери визнають їх потенціал
- ринок преміум-SUV стає глобальним, а не лише «європейським»
Фактично Mansory вперше інтегрує китайський автомобіль у свою екосистему ексклюзивних проектів — і це може стати новим трендом.