Mansory взялось за тюнинг китайских авто

Zeekr 9X First Edition тюнинг от Mansory
27 апреля 2026 года тюнинг-ателье Mansory представило свой первый проект на базе китайского премиального SUV - Zeekr 9X. Версия получила название First Edition и демонстрирует характерный для бренда радикальный подход к дизайну и роскоши. Об этом пишет topgir.com.ua.
Читайте также: Дизайнеры Mansory поразили новым проектом на базе Lamborghini Revuelto
Агрессивный дизайн и карбон
Внешность кроссовера претерпела существенные изменения:
- новая массивная решетка радиатора
- карбоновые аэродинамические элементы
- большой задний спойлер
- 24-дюймовые кованые диски
Особое внимание привлекают двери, открывающиеся против движения - решение, которое ранее ассоциировалось с такими моделями, как Rolls-Royce Cullinan.
Салон: из семейного SUV в бизнес-джет
Интерьер фактически превратили в премиальный лаунж:
- белая кожа, черная алькантара и карбон
- отказ от третьего ряда сидений
- два отдельных кресла второго ряда
Каждое кресло имеет:
- электрорегулировка
- подогрев
- вентиляцию
- массаж
Такой подход меняет концепцию авто - из семейного SUV в персональный транспорт премиум-класса.
Мощность: уровень суперкара
В основе - топовая версия 2026 года с плагин-гибридной установкой:
- мощность - около 1400 л.с.
- разгон 0–100 км/ч - 3,1 секунды
- максимальная скорость - 240 км/ч
Аккумулятор емкостью 70 кВт-ч позволяет:
- до 300 км на электротяге
- до 1250 км суммарного запаса хода
Пневматическая подвеска отвечает за комфорт на уровне флагманских моделей.
Что это значит для рынка
Zeekr 9X в исполнении Mansory - это не просто тюнинг, а демонстрация изменения баланса сил в мировом автопроме. Китайские модели уже не только догоняют, но и входят в премиум-сегмент с поддержкой топовых европейских ателье.
Этот проект - показательный сигнал:
- китайские бренды выходят в сегмент ультралюкса
- европейские тюнеры признают их потенциал
- рынок премиум-SUV становится глобальным, а не только "европейским"
Фактически Mansory впервые интегрирует китайский автомобиль в свою экосистему эксклюзивных проектов - и это может стать новым трендом.