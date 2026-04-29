Mansory взялось за тюнинг китайских авто

27 апреля 2026 года тюнинг-ателье Mansory представило свой первый проект на базе китайского премиального SUV - Zeekr 9X. Версия получила название First Edition и демонстрирует характерный для бренда радикальный подход к дизайну и роскоши. Об этом пишет topgir.com.ua.

Агрессивный дизайн и карбон

Внешность кроссовера претерпела существенные изменения:

новая массивная решетка радиатора

карбоновые аэродинамические элементы

большой задний спойлер

24-дюймовые кованые диски

Особое внимание привлекают двери, открывающиеся против движения - решение, которое ранее ассоциировалось с такими моделями, как Rolls-Royce Cullinan.

Салон: из семейного SUV в бизнес-джет

Интерьер фактически превратили в премиальный лаунж:

белая кожа, черная алькантара и карбон

отказ от третьего ряда сидений

два отдельных кресла второго ряда

Каждое кресло имеет:

электрорегулировка

подогрев

вентиляцию

массаж

Такой подход меняет концепцию авто - из семейного SUV в персональный транспорт премиум-класса.

Мощность: уровень суперкара

В основе - топовая версия 2026 года с плагин-гибридной установкой:

мощность - около 1400 л.с.

разгон 0–100 км/ч - 3,1 секунды

максимальная скорость - 240 км/ч

Аккумулятор емкостью 70 кВт-ч позволяет:

до 300 км на электротяге

до 1250 км суммарного запаса хода

Пневматическая подвеска отвечает за комфорт на уровне флагманских моделей.

Что это значит для рынка

Zeekr 9X в исполнении Mansory - это не просто тюнинг, а демонстрация изменения баланса сил в мировом автопроме. Китайские модели уже не только догоняют, но и входят в премиум-сегмент с поддержкой топовых европейских ателье.

Этот проект - показательный сигнал:

китайские бренды выходят в сегмент ультралюкса

европейские тюнеры признают их потенциал

рынок премиум-SUV становится глобальным, а не только "европейским"

Фактически Mansory впервые интегрирует китайский автомобиль в свою экосистему эксклюзивных проектов - и это может стать новым трендом.