Mansory взялось за тюнинг китайских авто

Китайский флагман Zeekr 9X First Edition получил тюнинг от Mansory. Это первый случай, когда ателье с таким именем работает с китайскими брендами.
Евгений Гудущан
29 апреля, 10:30
27 апреля 2026 года тюнинг-ателье Mansory представило свой первый проект на базе китайского премиального SUV - Zeekr 9X. Версия получила название First Edition и демонстрирует характерный для бренда радикальный подход к дизайну и роскоши. Об этом пишет topgir.com.ua.

Читайте также: Дизайнеры Mansory поразили новым проектом на базе Lamborghini Revuelto

Агрессивный дизайн и карбон

Внешность кроссовера претерпела существенные изменения:

  • новая массивная решетка радиатора
  • карбоновые аэродинамические элементы
  • большой задний спойлер
  • 24-дюймовые кованые диски

Особое внимание привлекают двери, открывающиеся против движения - решение, которое ранее ассоциировалось с такими моделями, как Rolls-Royce Cullinan.

Салон: из семейного SUV в бизнес-джет

Интерьер фактически превратили в премиальный лаунж:

  • белая кожа, черная алькантара и карбон
  • отказ от третьего ряда сидений
  • два отдельных кресла второго ряда

Каждое кресло имеет:

  • электрорегулировка
  • подогрев
  • вентиляцию
  • массаж

Такой подход меняет концепцию авто - из семейного SUV в персональный транспорт премиум-класса.

Мощность: уровень суперкара

В основе - топовая версия 2026 года с плагин-гибридной установкой:

  • мощность - около 1400 л.с.
  • разгон 0–100 км/ч - 3,1 секунды
  • максимальная скорость - 240 км/ч

Аккумулятор емкостью 70 кВт-ч позволяет:

  • до 300 км на электротяге
  • до 1250 км суммарного запаса хода

Пневматическая подвеска отвечает за комфорт на уровне флагманских моделей.

Что это значит для рынка

Zeekr 9X в исполнении Mansory - это не просто тюнинг, а демонстрация изменения баланса сил в мировом автопроме. Китайские модели уже не только догоняют, но и входят в премиум-сегмент с поддержкой топовых европейских ателье.

Этот проект - показательный сигнал:

  • китайские бренды выходят в сегмент ультралюкса
  • европейские тюнеры признают их потенциал
  • рынок премиум-SUV становится глобальным, а не только "европейским"

Фактически Mansory впервые интегрирует китайский автомобиль в свою экосистему эксклюзивных проектов - и это может стать новым трендом.

#Новости #Aвтобизнес #Фото