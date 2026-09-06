Пуленепробиваемый Rolls-Royce Cullinan от Mansory защищает от .44 Magnum

Автомобиль рассчитан прежде всего на клиентов, нуждающихся в повышенном уровне защиты без отказа от привычного уровня оснащения и комфорта Rolls-Royce, пишет Motor1.

Как Cullinan защищен от шаров

Mansory утверждает, что бронированный Cullinan имеет усиленную дверь и специальное многослойное стекло. Перед передачей автомобиля заказчику эти элементы прошли испытание прямым баллистическим огнем. Класс B4 предусматривает защиту от распространенных пистолетных боеприпасов.

В случае Cullinan компания Mansory отдельно указывает на испытания с применением 9 мм патронов, .357 Magnum и .44 Magnum. Бронирование увеличивает массу автомобиля примерно на 136 кг. По данным тюнера, снаряженная масса стандартного Cullinan составляет около 2800 кг, поэтому дополнительный вес брони остается относительно небольшой долей общей массы внедорожника.

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Мощный V12 компенсирует дополнительную массу

Для бронированного Cullinan сохранили штатный 6,75-литровый бензиновый V12 с двойным турбонаддувом. В стандартной версии он развивает 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Rolls-Royce заявляет, что обычный Cullinan способен разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 5 секунд.

Учитывая дополнительную массу брони, динамические характеристики защищенной версии могут несколько отличаться, однако Mansory не обнародовала отдельных показателей для бронированного автомобиля. Для еще большей производительности существует Cullinan Black Badge. Его V12 выдает 600 л.с. и 900 Нм крутящего момента.

Бронированный Cullinan получил обвес Mansory