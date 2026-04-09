Києву подарували новий соціальний транспорт, але для Кличко його недостатньо

Парк Київського міського територіального центру соціального обслуговування поповнили три спеціалізовані мікроавтобуси.
Новий соціальний транспорт покращить роботу, але таких машин і далі не вистачатиме

ФОТО: Борис Корпусенко, ВК|

Прийшли перевірені часом легендарні "Спринтери" у спеціальному виконанні

Валентин Ожго
9 квітня, 11:20
0
0 хв

Транспорт передали німецькі партнери за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини разом із містами Лейпциг, Берлін та районом Шарлоттенбург.

Про це розповідає на своїй ТГ-сторінці столичний градоначальник Віталій Кличко.

Читайте також Mercedes-Benz оновив Vito та Sprinter

Кому допоможе новий транспорт

У столиці понад 1500 мешканців потребують регулярних перевезень, передусім це діти з інвалідністю. Багатьом із них транспорт потрібен кілька разів на тиждень – для поїздок до лікарів, на реабілітацію та навчання.

Віталій Кличко з цього приводу заявив, що навіть з врахуванням нового надходження "цього ресурсу недостатньо, щоб задовольнити всі потреби".

Що це за транспорт

Завдяки новим мікроавтобусам Mercedes-Benz Sprinter, технічний опис яких часто звучав у стрічках новин Авто24, щодня зможуть додатково перевозити 40–50 дітей. Повторюватися з характеристиками не будемо.

Новенькі мікроавтобуси з салоном вагонного компонування адаптовані для перевезення людей як в кріслах колісних, так і в звичайних пасажирських. Фото: КМДА, Борис Корпусенко

Заначимо лише те, що салони цих 156-сильних машин зі сторони задніх дверей укомплектовано відкидними похилими рампами, якими людина в кріслі колісному навіть самотужки зможе заїхати всередину.

"Сьогодні тільки в міському центрі соціального обслуговування понад 1500 мешканців міста потребують регулярних перевезень. Насамперед це діти з інвалідністю. Для багатьох родин такі перевезення мають системний характер. Дитина може потребувати транспорту 3–4 рази на тиждень для регулярного відвідування лікарів, реабілітації та навчання, — зазначив міський голова Віталій Кличко.

Читайте також За кілька блоків цигарок митники вилучили Mercedes-Benz Sprinter

Попит перевищує можливості

Потреба в такому транспорті в Києві залишається високою. Лише за перші три місяці року соціальні служби здійснили майже 10 тисяч поїздок, однак навіть цього недостатньо.

У міській владі наголошують: кожен такий автобус — це шанс для людей з інвалідністю отримати необхідну допомогу, проходити лікування та залишатися активними в суспільстві.

