Києву подарували новий соціальний транспорт, але для Кличко його недостатньо

Транспорт передали німецькі партнери за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини разом із містами Лейпциг, Берлін та районом Шарлоттенбург.

Про це розповідає на своїй ТГ-сторінці столичний градоначальник Віталій Кличко.

Кому допоможе новий транспорт

У столиці понад 1500 мешканців потребують регулярних перевезень, передусім це діти з інвалідністю. Багатьом із них транспорт потрібен кілька разів на тиждень – для поїздок до лікарів, на реабілітацію та навчання.

Віталій Кличко з цього приводу заявив, що навіть з врахуванням нового надходження "цього ресурсу недостатньо, щоб задовольнити всі потреби".

Що це за транспорт

Завдяки новим мікроавтобусам Mercedes-Benz Sprinter, технічний опис яких часто звучав у стрічках новин Авто24, щодня зможуть додатково перевозити 40–50 дітей. Повторюватися з характеристиками не будемо.

Новенькі мікроавтобуси з салоном вагонного компонування адаптовані для перевезення людей як в кріслах колісних, так і в звичайних пасажирських. Фото: КМДА, Борис Корпусенко

Заначимо лише те, що салони цих 156-сильних машин зі сторони задніх дверей укомплектовано відкидними похилими рампами, якими людина в кріслі колісному навіть самотужки зможе заїхати всередину.

"Сьогодні тільки в міському центрі соціального обслуговування понад 1500 мешканців міста потребують регулярних перевезень. Насамперед це діти з інвалідністю. Для багатьох родин такі перевезення мають системний характер. Дитина може потребувати транспорту 3–4 рази на тиждень для регулярного відвідування лікарів, реабілітації та навчання, — зазначив міський голова Віталій Кличко.

Попит перевищує можливості

Потреба в такому транспорті в Києві залишається високою. Лише за перші три місяці року соціальні служби здійснили майже 10 тисяч поїздок, однак навіть цього недостатньо.

У міській владі наголошують: кожен такий автобус — це шанс для людей з інвалідністю отримати необхідну допомогу, проходити лікування та залишатися активними в суспільстві.