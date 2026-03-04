Маловідомі пікапи KGM Musso допоможуть боронити небо над Київщиною

Як йдеться на сайті Київської ОВА, автомобілі закуплено за класичною процедурою в рамках обласної цільової програми "Оборона та спротив Київської області на 2024–2027 роки".

Отримувачем техніки цього разу став підрозділ "Архангел" 114-ї окремої бригади Територіальної оборони. В автопарк цього формування надійшли пікапи KGM Musso, більш відомі за попередньою назвою SsangYong Musso.

Читайте також Соціальні таксі Citroën Jumper водитимуть ветерани і возитимуть ветеранів також вони

Середньорозмірний рамний пікап у короткому повідомленні не озвучений за силовим потенціалом, що може коливатися з різницею у шість кінських сил. Все залежить від коробки передач.

Найімовірніше, що ці машини поповнять парк мобільних груп ППО. Фото: Київська ОВА

У версії з механічною 6-ступеневою КПП дизельний двигун видає 181 к.с., а з коробкою-автоматом (AISIN) на стільки ж передач – 187 к.с. В обох випадках силові агрегати мають 2,2-літровий об'єм

Привід пропонується 2х4 або ж повністю 4х4 (part-time 4WD) з блокуванням диференціала.

Цьогоріч на реалізацію згаданої програми з обласного бюджету буде спрямовано 837 млн грн, що на понад 200 млн грн більше, ніж торік.