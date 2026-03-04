Малоизвестные пикапы KGM Musso помогут защищать небо над Киевщиной

Как говорится на сайте Киевской ОГА, автомобили закуплены по классической процедуре в рамках областной целевой программы "Оборона и сопротивление Киевской области на 2024–2027 годы".

Получателем техники на этот раз стало подразделение "Архангел" 114-й отдельной бригады Территориальной обороны. В автопарк этого формирования поступили пикапы KGM Musso, более известные по предыдущему названию SsangYong Musso.

Среднеразмерный рамный пикап в коротком сообщении не озвучен по силовому потенциалу, который может колебаться с разницей в шесть лошадиных сил. Все зависит от коробки передач.

Вероятнее всего, что эти машины пополнят парк мобильных групп ПВО. Фото: Киевская ОВА

В версии с механической 6-ступенчатой КПП дизельный двигатель выдает 181 л.с., а с коробкой-автоматом (AISIN) на столько же передач – 187 л.с. В обоих случаях силовые агрегаты имеют 2,2-литровый объем

Привод предлагается 2х4 или же полностью 4х4 (part-time 4WD) с блокировкой дифференциала.

В этом году на реализацию упомянутой программы из областного бюджета будет направлено 837 млн грн, что более чем на 200 млн грн больше чем в прошлом году.