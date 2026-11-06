Китайський гіперкар BYD розігнався до 503 км/год і став найшвидшим у світі

Як повідомляє видання Motor1, історичний заїзд відбувся 1 листопада на перекритій ділянці траси E11 в еміраті Аль-Дафра. За кермом боліда перебував німецький гонщик Марк Бассенг, який зміг витиснути з машини неймовірні 503,17 км/год. Міжнародна автомобільна федерація FIA вже визнала цей результат, а сам автомобіль додатково здобув два рекорди Гіннеса.

Йдеться про найвищу швидкість для серійних авто та електрокарів під час заїзду в одному напрямку. Важливий нюанс полягає в тому, що рекорд зафіксовано саме за підсумками поїздки в один бік, а не як середнє значення двох заїздів у протилежних напрямках. Проте подолання магічної позначки у 500 км/год залишається колосальним проривом для індустрії.

Підготовка траси та технічні хитрощі

Для встановлення рекорду місцева влада перекрила 10-кілометровий відрізок дороги, з яких сім кілометрів становила ідеальна пряма. Оскільки траса розташована поруч із пустелею, асфальт довелося ретельно вимітати та перевіряти, адже навіть дрібний камінець чи шматок дроту на такій швидкості міг призвести до катастрофи.

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Команда витратила на спроби два дні, і під час перших тестів машина показала 490 км/год. Після цього інженери оптимізували прогрів батареї, змінили кут атаки заднього антикрила для кращої притискної сили та перекалібрували підвіску.

Що ховається під капотом

Трекова версія Yangwang U9 Xtreme суттєво відрізняється від базової моделі. Гіперкар отримав чотири незалежні електромотори, які сумарно видають божевільні 2977 кінських сил, що вдвічі більше за стандартну модифікацію. Щоб гума витримала такі перевантаження, компанія спільно з Giti Tire розробила спеціальні напівсліки.

Цікаво, що ця ж машина раніше проїхала легендарну трасу Нюрбургринг за 6 хвилин і 59 секунд, довівши, що вміє не лише їздити по прямій. Загалом BYD планує випустити лише 30 таких екстремальних автомобілів для клієнтів по всьому світу.

Аварія на шляху до рекорду