Китайський люкс випередив Rolls-Royce: в чому саме

Китайський бренд Hongqi вперше обігнав Rolls-Royce за обсягами продажів у Китаї. Преміальний підрозділ Golden Sunflower, створений концерном FAW, реалізував удвічі більше автомобілів, ніж британський виробник розкішних авто. Про це пише autoconsulting.com.ua.

За даними аналітичного агентства MarkLines, минулого року моделі лінійки Golden Sunflower знайшли 1400 покупців у Китаї. Для порівняння, Rolls-Royce за цей самий період продав на китайському ринку близько 700 автомобілів.

Аналітики пов'язують успіх Hongqi зі зростанням попиту на вітчизняні люксові автомобілі серед заможних китайських клієнтів. Покупців приваблює не лише престиж бренду, а й акцент на національній культурі, традиціях та ексклюзивному ручному оздобленні.

Флагманом підрозділу Golden Sunflower є представницький седан Hongqi Guoli, вартість якого становить близько 1,6 млн доларів. Модель представили на Пекінському автосалоні.

Однією з головних особливостей автомобіля стала ручна обробка салону. Зокрема, стелю прикрашає традиційна китайська шовкова вишивка, на створення якої майстри витрачають понад 1200 годин. Для роботи використовують близько 100 кольорів ниток, товщина яких менша за людську волосину.

На відміну від більшості конкурентів у сегменті Luxury, Hongqi робить ставку не на рекордну потужність двигунів чи динаміку, а на ексклюзивність, ремісничу майстерність та культурну спадщину Китаю.

Бренд Hongqi, назва якого перекладається як “Червоний прапор”, заснували у 1958 році. Спочатку марка випускала лімузини та парадні кабріолети виключно для керівництва Китайської Народної Республіки, що сформувало її особливий статус на внутрішньому ринку.

Сьогодні Hongqi активно розширює присутність у преміальному та люксовому сегментах і поступово виходить за межі Китаю. Успіх Golden Sunflower демонструє, що місцеві виробники дедалі успішніше конкурують із традиційними європейськими брендами навіть у найпрестижнішому класі автомобілів.