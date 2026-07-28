Китайский люкс опередил Rolls-Royce: в чем именно

Китайский бренд Hongqi впервые обогнал Rolls-Royce по объемам продаж в Китае. Премиальное подразделение Golden Sunflower, созданное концерном FAW, реализовало вдвое больше автомобилей, чем британский производитель роскошных авто. Об этом пишет autoconsulting.com.ua.

По данным аналитического агентства MarkLines, в прошлом году модели линейки Golden Sunflower обнаружили 1400 покупателей в Китае. Для сравнения, Rolls-Royce за этот же период продал на китайском рынке около 700 автомобилей.

Аналитики связывают успех Hongqi с ростом спроса на отечественные люксовые автомобили среди богатых китайских клиентов. Покупателей привлекает не только престиж бренда, но и акцент на национальной культуре, традициях и эксклюзивном ручном убранстве.

Флагманом подразделения Golden Sunflower есть представительский седан Hongqi Guoli, стоимость которого составляет около 1,6 млн. долларов. Модель была представлена на Пекинском автосалоне.

Одной из основных особенностей автомобиля стала ручная отделка салона. В частности, потолок украшает традиционная китайская шелковая вышивка, на создание которой мастера тратят более 1200 часов. Для работы используют около 100 цветов нитей, толщина которых меньше человеческого волоса.

В отличие от большинства конкурентов в сегменте Luxury, Hongqi делает ставку не на рекордную мощность двигателей или динамику, а на эксклюзивность, ремесленное мастерство и культурное наследие Китая.

Бренд Hongqi, название которого переводится как“ Красный флаг” , основали в 1958 году. Первоначально марка выпускала лимузины и парадные кабриолеты исключительно для руководства Китайской Народной Республики, что сформировало ее особый статус на внутреннем рынке.

Сегодня Hongqi активно расширяет присутствие в премиальном и люксовом сегментах и постепенно выходит за пределы Китая. Успех Golden Sunflower демонстрирует, что местные производители все более успешно конкурируют с традиционными европейскими брендами даже в самом престижном классе автомобилей.