Китайці залучають $200 мільйонів у електровантажівки без водія

У компанії заявляють, що нові інвестиції допоможуть розширити використання автономних вантажівок у гірничодобувній галузі та промисловій логістиці.

Це вже другий великий раунд фінансування Zeron лише за останні два місяці. Разом із попередніми інвестиціями у 1,2 млрд юанів (близько $176 млн) компанія сумарно залучає майже $400 млн.

Продажі зростають у кілька разів

За даними Zeron, у перші чотири місяці 2026 року продажі вантажівок зросли у п’ять разів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Компанія також активно тестує автономні системи керування у закритих логістичних сценаріях. Важкі електровантажівки вже проходять реальні випробування з використанням мультимодальних систем штучного інтелекту.

Бірюзовий магістральний тягач з колісною формулою 6х4 може сумарно двома електродвигунами розвивати 1061 к.с. Фото: Zeron

Понад тисяча кінських сил

Флагманські електровантажівки Zeron оснащуються двомоторною силовою установкою потужністю до 1061 к.с. Машина здатна розганятися до 80 км/год за 22,3 секунди та долати підйоми крутизною понад 37%.

Для зниження маси китайці використали безкарданну конструкцію та полегшені матеріали. У результаті електрофура виявилася на 1–2 тонни легшою за більшість аналогів.

Бокове встановлення акумуляторів забезпечує нижчий та стабільніший центр ваги, що значно знижує ризик перекидання, а світлодіодні лампи Zero One споживають на 60% менше енергії, що в 10 разів краще, ніж у галогенних ламп. Фото: Zeron

Ставка на економічність і "розумне" керування

Вантажівка отримала систему рекуперації енергії, теплова помпа та інтегровану електроніку, які дозволяють знизити енергоспоживання приблизно на 25%.

У списку оснащення – системи EBS, ESC, контроль смуги руху, попередження про зіткнення, інтелектуальне гальмування та телематика для управління автопарком.

Кабіна має високий дах, пневмосидіння авіаційного типу та комплекс електронних систем моніторингу водія. Водночас головна ставка компанії – саме на поступовий перехід до повністю автономних перевезень.