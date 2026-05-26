Китайцы привлекают $200 миллионов в электрогрузовики без водителя

В компании заявляют, что новые инвестиции помогут расширить использование автономных грузовиков в горнодобывающей отрасли и промышленной логистике.

Это уже второй крупный раунд финансирования Zeron только за последние два месяца. Вместе с предыдущими инвестициями в 1,2 млрд юаней (около $176 млн) компания суммарно привлекла почти $400 млн.

Продажи растут в несколько раз

По данным Zeron, в первые четыре месяца 2026 года продажи грузовиков выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания также активно тестирует автономные системы управления в закрытых логистических сценариях. Тяжелые электрогрузовики уже проходят реальные испытания с использованием мультимодальных систем искусственного интеллекта.

Бирюзовый магистральный тягач с колесной формулой 6х4 может суммарно двумя электродвигателями развивать 1061 л.с. Фото: Zeron

Более тысячи лошадиных сил

Флагманские электрогрузовики Zeron оснащаются двухмоторной силовой установкой мощностью до 1061 л.с. Машина способна разгоняться до 80 км/ч за 22,3 секунды и преодолевать подъемы крутизной более 37%.

Для снижения массы китайцы использовали бескарданную конструкцию и облегченные материалы. В результате электрофура оказалась на 1–2 тонны легче большинства аналогов.

Боковая установка аккумуляторов обеспечивает более низкий и стабильный центр тяжести, что значительно снижает риск опрокидывания, а светодиодные лампы Zero One потребляют на 60% меньше энергии, что в 10 раз лучше, чем у галогенных ламп. Фото: Zeron

Ставка на экономичность и "умное" управление

Грузовик получил систему рекуперации энергии, тепловой насос и интегрированную электронику, которые позволяют снизить энергопотребление примерно на 25%.

В списке оснащения – системы EBS, ESC, контроль полосы движения, предупреждение о столкновении, интеллектуальное торможение и телематика для управления автопарком.

Кабина имеет высокую крышу, пневмосиденья авиационного типа и комплекс электронных систем мониторинга водителя. В то же время главная ставка компании – именно на постепенный переход к полностью автономным перевозкам.