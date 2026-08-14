Lamborghini Diablo отримав сучасну версію

Компанія Eccentrica із Сан-Марино представила V12 Roadster — відкриту версію свого рестомода на базі Lamborghini Diablo. Новинка отримала кузов без даху, атмосферний V12 та механічну коробку передач. Тираж моделі обмежать 19 автомобілями. Прем’єра відбулася під час Monterey Car Week, пише topgir.com.ua.

Рестомод Lamborghini Diablo отримав кузов без даху

За основу для проекту взяли Lamborghini Diablo ранніх років випуску. У першому рестомоді Eccentrica використала понад 3500 нових компонентів, а для V12 Roadster розробила відкриту версію кузова.

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Над дизайном працювали спільно з міланською студією Borromeo de Silva. У конструкції поєднали сталь і карбон, а розширені кузовні елементи та характерні пропорції дозволили зберегти впізнаваний силует оригінального Diablo.

Салон кожного автомобіля оформлятимуть відповідно до побажань власника. Для оздоблення доступні шкіра Connolly, алькантара, анодовані декоративні елементи та відкритий карбон.

550 к.с. і механічна коробка

Eccentrica V12 Roadster оснащений модернізованим атмосферним 5,7-літровим V12. Двигун розвиває 550 к.с. і 600 Нм крутного моменту.

У парі з ним працює шестиступенева механічна коробка передач із відкритим механізмом перемикання.

Заявлені характеристики суперкара:

розгін до 96 км/год — 3,8 секунди;

максимальна швидкість — 335 км/год;

двигун — атмосферний V12 5,7 л;

потужність — 550 к.с.;

крутний момент — 600 Нм;

тираж — 19 автомобілів.

Технічну розробку проекту очолює колишній технічний директор Lamborghini Мауріціо Реджані. За час роботи в італійській компанії він брав участь у створенні Murciélago, Gallardo, Aventador та Huracán.

Eccentrica позиціонує V12 Roadster як автомобіль, який поєднує характер класичного Diablo із сучасними технічними рішеннями.