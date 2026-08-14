Lamborghini Diablo получил современную версию

Компания Eccentrica из Сан-Марино представила V12 Roadster – открытую версию своего рестомода на базе Lamborghini Diablo. Новинка получила кузов без крыши, атмосферный V12 и механическую коробку передач. Тираж модели ограничат 19 автомобилями. Премьера состоялась во время Monterey Car Week. topgir.com.ua.

Рестомод Lamborghini Diablo получил кузов без крыши

За основу проекта взяли Lamborghini Diablo ранних лет выпуска. В первом рестомоде Eccentrica использовала более 3500 новых компонентов, а для V12 Roadster разработала открытую версию кузова.

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Над дизайном работали совместно с миланской студией Borromeo de Silva. В конструкции соединили сталь и карбон, а расширенные кузовные элементы и характерные пропорции позволили сохранить узнаваемый силуэт оригинального Diablo.

Салон каждого автомобиля будут оформлять в соответствии с пожеланиями владельца. Для украшения доступны кожа Connolly, алькантара, анодированные декоративные элементы и открытый карбон.

550 л.с. и механическая коробка

Eccentrica V12 Roadster оснащен модернизированным атмосферным 5,7-литровым V12. Двигатель развивает 550 л.с. и 600 Нм крутящего момента.

В паре с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач с открытым механизмом переключения.

Заявленные характеристики суперкара:

разгон до 96 км/ч – 3,8 секунды;

максимальная скорость - 335 км/ч;

двигатель – атмосферный V12 5,7 л;

мощность – 550 л.с.;

крутящий момент - 600 Нм;

тираж – 19 автомобилей.

Техническую разработку проекта возглавляет бывший технический директор Lamborghini Маурицио Реджани. За время работы в итальянской компании он участвовал в создании Murciélago, Gallardo, Aventador и Huracán.

Eccentrica позиционирует V12 Roadster как автомобиль, сочетающий характер классического Diablo с современными техническими решениями.