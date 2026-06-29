Вождение автомобиля с механической коробкой передач стимулирует работу мозга: исследование

Однако новое исследование, проведенное в Японии, вносит весомые медицинские аргументы в эту дискуссию. Ученые обнаружили, что самостоятельный выбор передач оказывает прямое положительное влияние на здоровье человеческого мозга и помогает поддерживать когнитивные функции, пишет Carscoops.

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Создатель всемирно известных головоломок подтверждает пользу механической коробки передач

Научную работу возглавил известный японский профессор Рюта Кавасима, который руководит отделом нейровизуализации в Институте развития, старения и рака Университета Тохоку. Он получил мировое признание как создатель научной концепции для популярной серии игр-головоломок Nintendo Brain Age, которые разошлись миллионными тиражами благодаря теории о том, что человеческий разум нуждается в регулярных тренировках так же, как и мышцы тела.

Согласно результатам исследования, сложная физическая последовательность действий при управлении автомобилем с механической коробкой передач активно стимулирует префронтальную кору головного мозга. Эта область непосредственно отвечает за процессы памяти, концентрацию внимания и скорость принятия решений.

В процессе вождения человек вынужден одновременно координировать несколько действий: визуально определять скорость движения, нажимать на педаль сцепления, вручную переключать рычаг передач и точно дозировать усилие на педали акселератора. Такая постоянная координация требует высокого уровня вовлеченности, что держит внимание водителя в тонусе каждую секунду.

Вождение автомобиля с АКПП оказалось пассивным для мозга

Для стран с высокими темпами старения населения, таких как Япония, ежедневное управление этими процессами становится доступной и полезной тренировкой. Активная стимуляция нейронных путей помогает эффективно сохранять базовые когнитивные функции, чего пассивная езда в автомобиле с автоматической коробкой передач или полуавтономными системами обеспечить просто не способна.

Исчезновение механических коробок передач на родине технологий