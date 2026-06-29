Вождение автомобиля с механической коробкой передач стимулирует работу мозга: исследование

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Механическая коробка передач оказалась полезной для мозга
Однако новое исследование, проведенное в Японии, вносит весомые медицинские аргументы в эту дискуссию. Ученые обнаружили, что самостоятельный выбор передач оказывает прямое положительное влияние на здоровье человеческого мозга и помогает поддерживать когнитивные функции, пишет Carscoops.
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Создатель всемирно известных головоломок подтверждает пользу механической коробки передач
Научную работу возглавил известный японский профессор Рюта Кавасима, который руководит отделом нейровизуализации в Институте развития, старения и рака Университета Тохоку. Он получил мировое признание как создатель научной концепции для популярной серии игр-головоломок Nintendo Brain Age, которые разошлись миллионными тиражами благодаря теории о том, что человеческий разум нуждается в регулярных тренировках так же, как и мышцы тела.
Согласно результатам исследования, сложная физическая последовательность действий при управлении автомобилем с механической коробкой передач активно стимулирует префронтальную кору головного мозга. Эта область непосредственно отвечает за процессы памяти, концентрацию внимания и скорость принятия решений.
В процессе вождения человек вынужден одновременно координировать несколько действий: визуально определять скорость движения, нажимать на педаль сцепления, вручную переключать рычаг передач и точно дозировать усилие на педали акселератора. Такая постоянная координация требует высокого уровня вовлеченности, что держит внимание водителя в тонусе каждую секунду.
Вождение автомобиля с АКПП оказалось пассивным для мозга
Для стран с высокими темпами старения населения, таких как Япония, ежедневное управление этими процессами становится доступной и полезной тренировкой. Активная стимуляция нейронных путей помогает эффективно сохранять базовые когнитивные функции, чего пассивная езда в автомобиле с автоматической коробкой передач или полуавтономными системами обеспечить просто не способна.
Исчезновение механических коробок передач на родине технологий
- Несмотря на доказанную медицинскую пользу для стареющего мозга, автомобили с традиционным рычагом переключения передач стремительно теряют популярность в Японии. По статистике, на механические коробки передач в настоящее время приходится лишь от 1% до 2% от общего объема продаж новых автомобилей в стране, что свидетельствует о тотальном доминировании автоматических трансмиссий.
- Те немногие модели с тремя педалями, которые остались на рынке, преимущественно находятся в самом низу прайс-листов – это коммерческие кей-кары и небольшие пикапы, такие как Honda N-Van, Daihatsu Hijet, Suzuki Carry и Suzuki Every. В мейнстрим-сегменте ситуация изменилась окончательно.
- Популярные семейные модели Toyota Corolla и Honda Civic сегодня поставляются исключительно с бесступенчатыми вариаторами из-за особенностей архитектуры их гибридных силовых агрегатов. Единственным исключением остаются нишевые версии хот-хэтчей. Даже возрождённое спортивное купе Honda Prelude комплектуется исключительно автоматической коробкой передач, пытаясь замаскировать отсутствие механической связи с помощью электронной имитации переключения передач для создания искусственного ощущения вовлеченности водителя.