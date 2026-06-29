Керування автомобілем з механічною коробкою передач стимулює роботу мозку: дослідження

Проте нове дослідження, проведене в Японії, додає вагомих медичних аргументів у цю дискусію. Науковці виявили, що самостійний вибір передач має прямий позитивний вплив на здоров'я людського мозку та допомагає підтримувати когнітивні функції, пише Carscoops.

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Наукову роботу очолив відомий японський професор Рюта Кавасіма, який керує відділом нейровізуалізації в Інституті розвитку, старіння та раку Університету Тохоку. Він здобув світове визнання як творець наукової концепції для популярної серії ігор-головоломок Nintendo Brain Age, які розійшлися мільйонними тиражами завдяки теорії про те, що людський розум потребує регулярних тренувань так само, як і м'язи тіла.

Згідно з результатами дослідження складна фізична послідовність дій під час керування автомобілем з механічною коробкою передач активно стимулює префронтальну кору головного мозку. Ця ділянка безпосередньо відповідає за процеси пам’яті, концентрацію уваги та швидкість прийняття рішень.

У процесі водіння людина змушена одночасно координувати кілька дій: візуально визначати швидкість руху, витискати педаль зчеплення, вручну перемикати важіль передач та точно дозувати зусилля на педалі акселератора. Така постійна координація вимагає високого рівня залученості, що утримує увагу водія в тонусі щомиті.

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Для країн із високим темпом старіння населення, таких як Японія, щоденне оперування цими процесами стає доступним і корисним тренуванням. Активна стимуляція нейронних шляхів допомагає ефективно зберігати базові когнітивні функції, чого пасивна їзда в автомобілі з автоматичною трансмісією або напівавтономними системами забезпечити просто не здатна.

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