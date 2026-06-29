Керування автомобілем з механічною коробкою передач стимулює роботу мозку: дослідження

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Механічна коробка передач виявилась корисною для мозку
Проте нове дослідження, проведене в Японії, додає вагомих медичних аргументів у цю дискусію. Науковці виявили, що самостійний вибір передач має прямий позитивний вплив на здоров'я людського мозку та допомагає підтримувати когнітивні функції, пише Carscoops.
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Творець всесвітньо відомих головоломок підтверджує користь механіки
Наукову роботу очолив відомий японський професор Рюта Кавасіма, який керує відділом нейровізуалізації в Інституті розвитку, старіння та раку Університету Тохоку. Він здобув світове визнання як творець наукової концепції для популярної серії ігор-головоломок Nintendo Brain Age, які розійшлися мільйонними тиражами завдяки теорії про те, що людський розум потребує регулярних тренувань так само, як і м'язи тіла.
Згідно з результатами дослідження складна фізична послідовність дій під час керування автомобілем з механічною коробкою передач активно стимулює префронтальну кору головного мозку. Ця ділянка безпосередньо відповідає за процеси пам’яті, концентрацію уваги та швидкість прийняття рішень.
У процесі водіння людина змушена одночасно координувати кілька дій: візуально визначати швидкість руху, витискати педаль зчеплення, вручну перемикати важіль передач та точно дозувати зусилля на педалі акселератора. Така постійна координація вимагає високого рівня залученості, що утримує увагу водія в тонусі щомиті.
Їзда на автівці з АКПП виявилась пасивної для мозку
Для країн із високим темпом старіння населення, таких як Японія, щоденне оперування цими процесами стає доступним і корисним тренуванням. Активна стимуляція нейронних шляхів допомагає ефективно зберігати базові когнітивні функції, чого пасивна їзда в автомобілі з автоматичною трансмісією або напівавтономними системами забезпечити просто не здатна.
Зникнення механічних коробок передач на батьківщині технологій
- Попри доведену медичну користь для старіючого мозку, автомобілі з традиційним важелем перемикання передач стрімко втрачають популярність у Японії. За статистикою, на механічні коробки передач наразі припадає лише від 1% до 2% від загального обсягу продажів нових автомобілів у країні, що свідчить про тотальне домінування автоматичних трансмісій.
- Ті нечисленні моделі з трьома педалями, що залишилися на ринку, переважно перебувають у самому низу прайс-листів – це комерційні кей-кари та невеликі пікапи, такі як Honda N-Van, Daihatsu Hijet, Suzuki Carry та Suzuki Every. У мейнстрім-сегменті ситуація змінилася остаточно.
- Популярні сімейні моделі Toyota Corolla та Honda Civic сьогодні постачаються виключно з безступінчатими варіаторами через особливості архітектури їхніх гібридних силових агрегатів. Єдиним винятком залишаються нішеві версії хот-хетчів. Навіть відроджене спортивне купе Honda Prelude комплектується виключно автоматичною коробкою передач, намагаючись замаскувати відсутність механічного зв'язку за допомогою електронної імітації перемикання передач для створення штучного відчуття залученості водія.