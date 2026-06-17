Нове покоління BMW M3 може отримати "механіку" та звичайний бензиновий двигун

В інтерв'ю журналістам PistonHeads генеральний директор BMW M Франк Ван Міл офіційно підтвердив, що культова модель збереже версію з двигуном внутрішнього згоряння. Майбутня новинка пропонуватиметься покупцям одразу у двох варіантах – з класичним бензиновим мотором та повністю електричною силовою установкою. Очікується, що модифікація з ДВЗ вийде на ринок у 2028 році, приблизно через рік після дебюту електричного варіанта.

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Технологія M Ignite та ідеальне згоряння без важких батарей

В основі бензинової версії майбутнього BMW M3 лежатиме глибоко модернізований 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун із подвійним турбонаддувом S58. Головною особливістю цього мотора є відповідність жорстким майбутнім екологічним стандартам Euro 7.

Для досягнення цієї мети інженери застосували інноваційну технологію під назвою BMW M Ignite, запозичену безпосередньо з автоспорту, яка забезпечує значно чистіший та ефективніший процес згоряння палива. Цей силовий агрегат дебютує на поточних поколіннях M3 та M4 вже наступного місяця, а в серпні його отримає молодше купе M2. Франк Ван Міл запевнив, що технологія M Ignite успішно перейде і в наступну генерацію спортивних автомобілів марки.

Важливі нюанси архітектури майбутнього силового агрегату:

Модель не стане плагін-гібридом (PHEV) із можливістю підзарядки від мережі, оскільки інженери прагнуть зберегти принцип "ідеального згоряння";

Автомобіль отримає лише просту технологію "м'якого" гібрида, що дозволить уникнути критичного збільшення маси;

Відмова від великої батареї захистить нову M3 від долі старшого суперседана M5, який суттєво набрав вагу через важкий акумуляторний блок ємністю 22,1 кВт-год.

Механічна коробка передач та інтрига з назвою електромобіля

Попри попередні чутки про повну відмову від ручного керування трансмісією, Франк Ван Міл натякнув на те, що механічна коробка передач цілком може залишитися в строю. Керівник підрозділу наголосив, що компанія прагне зберегти три педалі заради чистих емоцій від водіння. Оскільки наступна модель матиме фактично перехідний тип силового агрегату, збереження класичної "механіки" виглядає логічним кроком для задоволення потреб фанатів.

BMW M Conept Neue Klasse

Що стосується повністю електричної модифікації, то вона може отримати нетрадиційне ім'я. Всупереч очікуванням ринку, бренд може відмовитися від логічного індексу i3 M. Керівництво прагне, щоб клієнти сприймали електричну версію не як окреме відгалуження, а як "справжній", безкомпромісний M3. За словами Ван Міла, електричний варіант буде не просто швидшим за бензинового брата на прямій, а й продемонструє значно кращий час на гоночному треку.

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