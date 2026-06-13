BMW M Concept Neue Klasse: бачення повністю електричного майбутнього спортивного суббренду

Нова філософія компанії базується на поєднанні експресивного зовнішнього вигляду, екстремальної потужності та інноваційних екологічних матеріалів, залишаючись вірною історичному гаслу: "Народжені на гоночному треку. Створені для доріг".

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За словами керівника відділу дизайну компактного класу BMW, лінійки Neue Klasse та суббренду M Олівера Хайльмера, кожна деталь екстер'єру та інтер'єру концепту підпорядкована функціональності та служить виключно для покращення динамічних показників, переносячи фірмовий характер марки у нову цифрову еру.

Аеродинаміка гоночних болідів та нова світлова айдентика

Зовнішній вигляд BMW M Concept Neue Klasse вирізняється потужними пропорціями, чіткими лініями кузова та розширеними колісними арками. Прототип отримав кузов у новому насиченому металіку Monza Red, а також гоночні колеса з центральною гайкою фіксації, пофарбованою у червоний та синій кольори. Чимало елементів було розроблено для оптимізації повітряних потоків. На капоті з'явився характерний V-подібний вентиляційний отвір, який допомагає ефективно охолоджувати електричні компоненти приводу. Дзеркала заднього виду отримали аеродинамічну форму та фірмові кольори лінійки М.

Передня частина кузова виконана у класичному для бренду стилі "ніс акули" (Shark Nose). При цьому радіаторна решітка та фари тепер об'єднані в єдиний моноблок із тривимірним ефектом глибини. На концепті дебютувала нова технологія світла M Yellow Lights з жовтими іконками. Це пряме відсилання до гоночних болідів класу GT та гібридного прототипу BMW M Hybrid V8. Таке рішення стане новою візитною карткою всіх наступних серійних спорткарів марки.

Нижня частина бамперів як спереду, так і ззаду виконана у стилі "тримаран", запозиченому в архітектурі швидкісних вітрильних човнів. Трисекційна конструкція підтримує передній спліттер та тривимірні ліхтарі Track Lights, які обрамляють задній "плаваючий" дифузор. На кришці багажника встановлено виражений спойлер типу "качиний хвіст" для збільшення притискної сили на задній осі. Крім того, інженери вперше використали елементи з натурального волокна замість традиційного вуглепластику для створення спліттера, дифузора та графіки на даху з логотипом М.

Трековий кокпіт та преміальні матеріали інтер'єру

Внутрішній простір концепту повністю орієнтований на водія та отримав мінімалістичне оформлення. У салоні встановлено чотири новостворені спортивні крісла-ковші із вбудованими силовими елементами з натурального волокна. Оббивка виконана з двоколірної шкіри Merino у синьому (Bathurst Blue) та червоному (Berry Red) відтінках. Безпеку пасажирів забезпечують гоночні п'ятиточкові паски безпеки червоного кольору.

Вперше в оздобленні моделей серії М дизайнери застосували високоякісну чорну нубукову шкіру, якою обшиті кермо, дверні карти та трубчаста структура каркаса безпеки. Передня панель обтягнута чорним трикотажним матеріалом зі специфічним гексагональним (шестикутним) фоновим підсвічуванням. Спортивний антураж підкреслюють яскраво-червоні акценти на селекторі трансмісії, підкермових пелюстках перемикання передач та в графічних меню цифрових моніторів.

Чотири електромотори та комп'ютер Heart of Joy

Технологічною основою концепту стала інноваційна система приводу BMW M eDrive, побудована на базі шостого покоління (Gen6) електричної архітектури Neue Klasse. Голова правління бренду BMW M GmbH Францискус ван Меел наголосив, що навіть після повної відмови від двигунів внутрішнього згоряння підрозділ збереже традицію прямого перенесення гоночних технологій у серійне виробництво.

Силова установка концепту пропонує чотири незалежні електродвигуни (по одному на кожне колесо) та центральний блок управління BMW M Dynamic Performance Control, інтегрований у надпотужний бортовий комп'ютер, що має назву Heart of Joy, керування тягою та гальмівними зусиллями, що забезпечує максимальний рівень рекуперації, стабільне зчеплення на ліміті можливостей та миттєвий відгук на педаль акселератора.

Електрична система працює під напругою 800 Вольт. Концепт оснащено високовольтною акумуляторною батареєю ємністю понад 100 кВт-год. Усередині блоку використовуються оптимізовані циліндричні елементи живлення шостого покоління, які мають вищу щільність енергії та здатні витримувати екстремальні струми під час швидкої заправки чи інтенсивного трек-дня. Сам жорсткий корпус батареї конструктивно інтегрований у силову структуру передньої та задньої осей, що суттєво підвищує загальну жорсткість кузова на кручення та покращує керованість.

Майбутня стратегія BMW M