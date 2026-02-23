Lamborghini відмовляється від свого першого електромобіля, оскільки він "занадто дорогий"

За словами керівництва компанії, інтерес клієнтів до електромобіля без традиційного двигуна внутрішнього згоряння виявився вкрай низьким. У підсумку проєкт визнали економічно невиправданим, повідомляє Auto24, посилаючись на Motor1.

Електромобілі як “дороге хобі”

Генеральний директор бренду Стефан Вінкельманн прямо заявив, що повністю електричні моделі поки не відповідають очікуванням покупців марки. За його словами, значні інвестиції у розробку таких авто без чіткої ринкової віддачі стали б “дорогим хобі” та фінансово ризикованим рішенням.

Після більш ніж року внутрішніх обговорень і консультацій із дилерами компанія остаточно відмовилася від запуску електричної версії наприкінці 2025 року. Водночас сама модель не зникає повністю — її планують переосмислити як гібрид із підзарядкою від мережі до кінця десятиліття.

Гібридний шлях замість повної електрифікації

Рішення торкнулося не лише Lanzador. Наступне покоління Lamborghini Urus також не стане повністю електричним. Замість цього флагманський позашляховик збереже гібридну силову установку з можливістю заряджання від мережі. У компанії вважають такий підхід оптимальним компромісом між екологічними вимогами та емоційною складовою, яка традиційно визначає характер автомобілів марки.

Регулятори тиснуть, але бренд не поспішає

Попри посилення екологічних норм у Європі, виробник не планує відмовлятися від двигунів внутрішнього згоряння швидше, ніж це необхідно. Керівництво бренду наголошує, що сучасні гібридні технології дозволяють відповідати нормам викидів без повної відмови від традиційних силових агрегатів. На відміну від деяких конкурентів, які активно готують електричні суперкарі, Lamborghini робить ставку на поступову трансформацію модельного ряду.

Електрифікація буде, але не зараз

Компанія підкреслює, що не відмовляється від електромобілів назавжди. Проте повна електрифікація розглядатиметься лише тоді, коли технології та попит ринку досягнуть потрібного рівня. Наразі стратегія бренду зводиться до розвитку високопродуктивних гібридів, які збережуть характерний звук і динаміку, водночас зменшуючи викиди.