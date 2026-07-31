Land Rover Defender зробили електричним

Нідерландська компанія The Landrovers представила незвичайний рестомод класичного Land Rover Defender. Позашляховик під назвою Panterra отримав повністю електричну силову установку, сучасну незалежну підвіску та запас ходу понад 600 км. Про це повідомляє topgir.com.ua.

Класичний Defender став електромобілем

В основі проекту лежить оригінальний Land Rover Defender, який повністю перебудовують із використанням сучасних технологій.

Найцікавішою особливістю Panterra стали чотири електромотори, встановлені безпосередньо в колесах. Така конструкція забезпечує індивідуальний розподіл крутного моменту між колесами та постійний повний привід.

Сумарна потужність силової установки становить 600 к.с., а заявлений крутний момент сягає 6400 Нм.

Понад 600 км без підзарядки

Електричний Defender оснащений акумуляторною батареєю ємністю 200 кВт·год.

Попри споряджену масу 2900 кг, позашляховик розганяється до 100 км/год за 5,5 секунди, а запас ходу заявлений на рівні 604 км.

Щоб досягти майже ідеального розподілу ваги між осями (50:50), батарею розмістили в різних частинах автомобіля.

Повністю нова підвіска

Під час створення Panterra інженери фактично заново спроектували шасі.

Позашляховик отримав:

повністю незалежну підвіску;

пневматичну або coilover-підвіску на вибір;

електропідсилювач керма зі зміненим передатним числом;

три режими рекуперативного гальмування.

Скільки коштує такий Defender

Вартість електричного The Landrovers Panterra стартує приблизно від 425 тис. фунтів стерлінгів або близько 570 тис. доларів.

Для тих, хто не готовий переходити на електротягу, компанія пропонує й бензинові версії. Вони оснащуються атмосферними V8 від Chevrolet Corvette потужністю від 450 до 650 к.с..

Лише 28 автомобілів на рік

Усі рестомоди збирають вручну в Нідерландах. На створення одного автомобіля майстри витрачають близько 3000 годин, а річний обсяг виробництва становить лише 28 екземплярів.

Інтер'єр оздоблюють натуральною шкірою та фрезерованим алюмінієм. При цьому частину комплектуючих спеціально залишили сумісною зі стандартними запчастинами Land Rover, щоб спростити подальше обслуговування автомобіля.