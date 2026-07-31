Land Rover Defender сделали электрическим

Нидерландская компания The Landrovers представила необычный рестомод классического Land Rover Defender. Внедорожник под названием Panterra получил полностью электрическую силовую установку, современную независимую подвеску и запас хода более 600 км. Об этом сообщает topgir.com.ua.

Классический Defender стал электромобилем

В основе проекта лежит оригинальный Land Rover Defender, полностью перестраиваемый с использованием современных технологий.

Самой интересной особенностью Panterra стали четыре электромотора, установленных непосредственно в колесах. Такая конструкция обеспечивает индивидуальное распределение крутящего момента между колесами и постоянный привод.

Суммарная мощность силовой установки составляет 600 л.с., а заявленный крутящий момент достигает 6400 Нм.

Более 600 км без подзарядки

Электрический Defender оснащен аккумуляторной батареей емкостью 200 кВтч.

Несмотря на снаряженную массу 2900 кг, внедорожник разгоняется до 100 км/ч в 5,5 секунды, а запас хода заявлен на уровне 604 км.

Чтобы добиться почти идеального распределения веса между осями (50:50), батарею разместили в разных частях автомобиля.

Полностью новая подвеска

При создании Panterra инженеры фактически заново спроектировали шасси.

Внедорожник получил:

полностью независимую подвеску;

пневматическую или coilover-подвеску по выбору;

электроусилитель руля с измененным передаточным числом;

три режима рекуперативного торможения

Сколько стоит такой Defender

Стоимость электрического The Landrovers Panterra стартует примерно от 425 тысяч фунтов стерлингов или около 570 тысяч долларов.

Для тех, кто не готов переходить на электротягу, компания предлагает бензиновые версии. Они оснащаются атмосферными V8 от Chevrolet Corvette мощностью от 450 до 650 л.с.

Только 28 автомобилей в год

Все рестомоды собираются вручную в Нидерландах. На создание одного автомобиля мастера тратят около 3000 часов, а годовой объем производства составляет всего 28 экземпляров.

Интерьер украшают натуральной кожей и фрезерованным алюминием. При этом часть комплектующих специально оставили совместимой со стандартными запчастями Land Rover, чтобы упростить дальнейшее обслуживание автомобиля.