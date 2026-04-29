Латвійські воєнні "малолітражки" CVR(T) готуються до відправки в Україну: затягувати не будуть

Міністр оборони Андріс Спрудс заявив, що техніку передають з урахуванням актуальних потреб ЗСУ та підтримки України у боротьбі проти російської агресії. Про це йдеться на сайті Міноборони Латвії.

У силовому відомстві наголосили, що передача бронетехніки не вплине на боєздатність і оперативні можливості латвійських збройних сил. Це – резерви, що тримаються для відновлення втрачених обсягів техніки в ході бойових дій, яких країна немає.

Це будуть додаткові донати

Експерти спеціалізованого ресурсу Militarnyi зазначають, що раніше Латвія вже зняла з лінійних підрозділів та передала Україні 12 розвідувальних бронемашин цієї серії.

Скільки одиниць прийде у додатковому транші, не повідомляється. Та при будь-яких надходженнях, така техніка зайвою на передовій не буде.

Головна умова – техніка повинна бути на ходу, що латвійці й обіцяють.

Три роки тому Україна отримала 23 гусеничні розвідувально-патрульні броньовані машини CVR(T) MK2 виробництва BAE Systems, що отримали схвальні відгуки у наших бійців.Фото: Flickr

Малі, але дуже войовничі

Легкі, прудкі та транспортабельні на далекі відстані броньовані машини (що це "малолітражки", переконайся у відео внизу) мають алюмінієвий катаний бронезахист (20-60 мм) від куль 7,62–12,7 мм та осколків мін, снарядів.

При масі 8 -10 тонн та потужності двигуна 190 - 195 к.с. ці машинки розганяються до 80 км/год як по дорозі з твердим покриттям, так і по полю.

Щоправда, масу узагальнено, в середньому вона тримається на відмітці 7,9 - 8,7 тонни, але все залежить від модифікації, оскільки є більш осучаснені версії до 10,6 тонни.

Екіпаж "малолітражки" бойової версії – три людини, у десантному виконанні салон спроможний умістити майже пів відділення – чотирьох бійців.

Уся техніка перед відправкою в Україну пройде повне сервісне та технічне обслуговування ходової, силової та бойової частин. Фото: МО Латвії

Які модифікації можуть прийти

На сайті Міноборони України місяць тому вже прозвучала інформація про ймовірне надходження бронетехніки серії CVR(T). Окремою позицією там подано розшифрування номенклатурної лінійки.

Зазначається, що практично вся палітра CVR(T) складається з семи основних варіантів бронемашин, а назви починаються на літеру "S":

FV101 Scorpion – розвідувальний танк із 76-мм гарматою L23A1;

– розвідувальний танк із 76-мм гарматою L23A1; FV107 Scimitar – бойова розвідувальна машина з 30-мм автоматичною гарматою RARDEN та кулеметом 7,62 мм;

– бойова розвідувальна машина з 30-мм автоматичною гарматою RARDEN та кулеметом 7,62 мм; FV103 Spartan – бронетранспортер із кулеметом 7,62 мм;

– бронетранспортер із кулеметом 7,62 мм; FV105 Sultan – командно-штабна машина;

– командно-штабна машина; FV104 Samaritan – санітарна машина;

– санітарна машина; FV106 Samson – ремонтно-евакуаційна машина;

– ремонтно-евакуаційна машина; FV102 Striker – протитанкова машина з ПТРК Swingfire.

Інфографіка Міноборони України

Попри різне призначення, усі сім машин побудовані на спільній платформі з уніфікованими агрегатами, що спрощує технічне обслуговування та підготовку екіпажів.

Окрім бронемашин, Латвія продовжить навчання українських військових.

Скільки Латвія витратила на Україну

Загалом же тільки у 2025 році обсяг військової допомоги Україні з боку Латвії сягнув 0,3% ВВП країни, а у 2026 році підтримку планують зберегти на рівні 0,25% ВВП.