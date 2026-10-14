ЛАЗ "Україна-67" отримав сучасне переосмислення від українського дизайнера

Роботу дизайнер опублікував на сторінці RP DESIGN у Facebook під назвою LAZ UKRAINE. 1967-2027. Автор описує її як зустріч "України-67" та сучасного переосмислення "Україна 6727" в одному візуальному світі.

Два автобуси та 60 років між ними

Основою нового проєкту стала "Україна-67", експериментальний туристичний автобус із незвичним для свого часу дизайном. Прядко повернувся до цієї моделі, щоб показати її поряд із власним сучасним баченням українського лайнера.

Дати 1967 і 2027 у назві відділяють рівно 60 років. Це створює контекст для порівняння двох епох автобусного дизайну, однак не означає анонсу виробництва нової машини у 2027 році. У короткому авторському дописі йдеться саме про візуальне переосмислення історичної моделі.

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Чим запам’яталася "Україна-67"

Оригінальний ЛАЗ "Україна-67" вирізнявся динамічним силуетом і незвичною задньою частиною зі зворотним нахилом. Автобус демонстрував, яким міг бути комфортний транспорт для далеких подорожей, та продовжував серію львівських експериментальних моделей "Україна".

Машина завдовжки 10,8 метра була розрахована на 37 пасажирів. У салоні передбачили зручні сидіння, гардероб і вмивальник, а плавність ходу забезпечувала пневматична підвіска. Автобус оснащували бензиновим двигуном потужністю 180 к.с.

Навесні 1967 року "Україна-67" взяла участь у Міжнародному автобусному тижні в Ніцці. За даними Центру міської історії Львова, модель отримала нагороди за технічні випробування та дизайн кузова, а також Приз Президента Франції.

На візуалізації добре видно, як змінився образ автобуса: класична "Україна-67" має кремово-синє забарвлення, тонкі горизонтальні смуги вздовж бортів і характерну похилу корму з великим заднім вікном.

У сучасній "Україні 6727" ці мотиви отримали нове прочитання: кузов виконаний у білих і графітових тонах, лінії стали плавнішими, а заднє скління обрамлюють масивні вигнуті стійки та тонка червона світлова смуга.

Окремі прямокутні ліхтарі в нижній частині корми зберігають стилістичний зв’язок зі старою моделлю. Водночас довгий пояс бічних вікон і смуги на кузові допомагають впізнати спорідненість двох автобусів, попри різницю в оформленні.

Прядко вже переосмислював ЛуАЗ та КрАЗ

Роман Прядко регулярно звертається до української автомобільної спадщини. Раніше він показав сучасну "Волинянку II" за мотивами ЛуАЗ-969М, яку уявив компактним позашляховиком для експедицій.

Інші його роботи включають LUAZ MANDRY та KRAZ FURIA. У цих проєктах дизайнер також використовував назви українських марок для власних концептів. Тепер до такого переосмислення долучився й автобус "Україна-67".