ЛАЗ "Украина-67" получил современное переосмысление от украинского дизайнера

Работу дизайнер опубликовал на странице RP DESIGN в Facebook под названием LAZ UKRAINE. 1967-2027. Автор описывает ее как встречу "Украина-67" и современное переосмысление "Украина 6727" в одном визуальном мире.

Два автобуса и 60 лет между ними

Основой нового проекта стала "Украина-67", экспериментальный туристический автобус с необычным для своего времени дизайном. Прядко вернулся к этой модели, чтобы показать ее рядом со своим современным видением украинского лайнера.

Даты 1967 и 2027 годов в названии отделяют ровно 60 лет. Это создает контекст для сравнения двух эпох автобусного дизайна, но не означает анонса производства новой машины в 2027 году. В кратком авторском сообщении говорится именно о визуальном переосмыслении исторической модели.

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Чем запомнилась "Украина-67"

Оригинальный ЛАЗ "Украина-67" отличался динамическим силуэтом и необычной задней частью с обратным наклоном. Автобус демонстрировал, каким мог быть комфортный транспорт для дальних путешествий и продолжал серию львовских экспериментальных моделей "Украина".

Машина протяженностью 10,8 метра была рассчитана на 37 пассажиров. В салоне предусмотрели удобные сиденья, гардероб и умывальник, а плавность хода обеспечивала пневматическая подвеска. Автобус оснащали бензиновым двигателем мощностью 180 л.

Весной 1967 года Украина-67 приняла участие в Международной автобусной неделе в Ницце. За данным Центра городской истории Львова, модель получила награды за технические испытания и дизайн кузова, а также приз президента Франции.

На визуализации хорошо видно, как изменился образ автобуса: классическая "Украина-67" имеет кремово-синюю окраску, тонкие горизонтальные полосы вдоль бортов и характерную наклонную корму с большим задним окном.

В современной "Украине 6727" эти мотивы получили новое прочтение: кузов выполнен в белых и графитовых тонах, линии стали более плавными, а заднее остекление обрамляют массивные изогнутые стойки и тонкая красная световая полоса.

Отдельные прямоугольные фонари в нижней части корма сохраняют стилистическую связь со старой моделью. В то же время длинный пояс боковых окон и полосы на кузове помогают узнать родство двух автобусов, несмотря на разницу в оформлении.

Прядко уже переосмысливал ЛуАЗ и КрАЗ

Роман Прядко регулярно обращается к украинскому автомобильному наследию. Раньше он показал современную "Волынянку II" по мотивам ЛуАЗ-969М, которую представил компактным внедорожником для экспедиций.

Остальные его работы включают LUAZ MANDRY и KRAZ FURIA. В этих проектах дизайнер также использовал названия украинских марок для собственных концептов. Теперь к такому переосмыслению подключился и автобус "Украина-67".