Легендарна Tatra розгортає виробництво у США: які вантажівки запропонують американській армії

Як повідомляє видання Ekonomicky denik, на нещодавній виставці AUSA у Вашингтоні чеська промислова група CSG офіційно представила дві моделі Tatra Force 8×8.

Компанія має намір передати за океан свої технології та інтелектуальну власність, щоб поступово збільшувати частку американських компонентів у готових машинах.

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Американців виправдано "брали на живця"

Щоб одразу зацікавити місцевих замовників, чехи оснастили виставкові зразки знайомими для американців агрегатами. Зокрема, під капотом стоять потужні двигуни Cummins, які працюють у парі з автоматичними коробками передач Allison.

"Ринок США є для нас ключовим. Група вже інвестує серйозні кошти в організацію локального виробництва та складання, – зазначив президент CSG Defense North America Девід Джейкобс.

Головна мета цього амбітного проєкту – участь у програмі Common Tactical Truck для армії США. Хоча офіційних контрактів з військовими ще немає, чехи розраховують, що їхнє фірмове шасі з центральною трубою та незалежними півосями стане вагомим аргументом на випробуваннях.

Що саме показали американцям

Першим дебютантом став важкий тягач Tatra Force 8×8, створений для транспортування танків та іншої бронетехніки. Цей гігант здатен тягнути автопоїзд загальною масою до 110 тонн, де на сам вантаж припадає близько 70 тонн.

Рухає цю махину 14,9-літровий дизель Cummins X15, який видає 447 кВт потужності через семиступеневий автомат Allison. Для бездоріжжя передбачена централізована система підкачування шин, а кабіну можна замовити як у звичайному, так і в броньованому виконанні.

Військова Tatra Force третьої генерації в конфігурації 8×8. Фото: CSG

Друга машина – це Tatra Force 8×8 Hooklift, обладнана гаковим навантажувачем для роботи з контейнерами. Вона бере на борт 16,5 тонни корисного вантажу, розганяється до 90 км/год і здатна долати водні перешкоди глибиною понад метр без жодної підготовки.

Новинки для європейського ринку

Паралельно з американською експансією, CSG активно просуває свою техніку в Європі. На польській виставці MSPO компанія показала броньовик Patriot II від Excalibur Army, який базується на шасі Tatra T-815-7.

Ця 18-тонна машина цікава тим, що несе на собі іспанську мінометну систему Alakran калібру 120 мм. Екіпаж із двох осіб може розгорнути її до бою всього за 30 секунд і відправити снаряд на відстань понад 8 кілометрів.

Там же дебютував і новий бронеавтомобіль Tadeas 4×4 від Tatra Defence, який може перевозити до шести тонн вантажу та дев'ятьох десантників. Машина отримала серйозний балістичний захист 4-го рівня за стандартом STANAG і розганяється до 110 км/год.



Нова платформа TADEAS на базі Tatra. Фото: CSG

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що чеська армія також активно оновлює свій автопарк вітчизняною технікою. Зокрема, військові отримають новітні паливозаправники на базі Tatra Phoenix 8x8.

Ці 18-тонні комплекси оснащені розумною цистерною на 18 тисяч літрів та здатні одночасно заправляти до шести одиниць бойової техніки в польових умовах. Серійне відвантаження цих машин для Міноборони Чехії також стартує у 2027 році.