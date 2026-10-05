Заправляє шість машин одночасно: чеська армія отримає новітні паливозаправники Tatra Phoenix 8x8

Серійне відвантаження цих 18-тонних гігантів, здатних одночасно заправляти до шести одиниць техніки, стартує вже у 2027 році.

Як повідомляє профільний портал czdefence.cz, розробкою та постачанням цієї спецтехніки займається цілий консорціум компаній. Інтегратором та кінцевим постачальником виступає фірма Karbox, шасі спільно створили Tatra Defence Systems та Tatra Trucks, а саму цистерну спроєктував завод KOBIT.

З багатопаливним двигуном

В основі машини лежить найсвіжіша генерація вантажівки Phoenix, адаптована під суворі армійські вимоги. Під капотом працює 390-кіловатний багатопаливний двигун PACCAR MX-13 стандарту Euro 3, який з'єднаний з шестиступеневою автоматичною коробкою передач Allison 4500 та додатковою роздатковою коробкою Tatra.

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Тут розробники за основу взяли Tatra Phoenix 8×8 третього покоління. Фото: Tatra Trucks

Привід тут реалізовано максимально надійно для бездоріжжя. Задні мости мають постійний привід, передні підключаються за потреби, при цьому конструкція позбавлена колісних редукторів і використовує перевірені барабанні гальма, що дозволяє розганяти важку машину до 85 км/год.

Розумна цистерна на 18 тисяч літрів

Алюмінієва однокамерна цистерна CN 18PL-HD вміщує 18 000 літрів пального та оснащена потужною помпою, що видає 800 літрів за хвилину. Вона універсальна і може працювати з дизелем, авіаційним гасом JET A1, бензином та іншими специфічними видами армійського пального.

Роздавальний комплекс отримав сучасну електроніку з системою температурної компенсації, принтером та можливістю передачі даних на комп'ютер. Для зручності передбачено 20-метровий шланг на гідравлічному барабані, а сама бочка може наповнюватися як зверху, так і знизу.

На прохання військових діжку не стали ділити на секції, зробивши цистерну автозаправника однокамерною. Фото: Tatra Trucks

Головна фішка надбудови – можливість масового заправлення техніки в польових умовах. Завдяки спеціальному комплекту, екіпаж може під'єднати окремі дозовані шланги та одночасно заливати пальне у шість бойових машин чи літаків.

Нагадаємо, що перший прототип цієї машини дебютував ще у серпні на Їчинському ярмарку. Наразі Міністерство оборони Чехії вже уклало рамкові контракти на виробництво кількох десятків таких комплексів для потреб підрозділів оборонного відомства.