Легендарне ім'я повертається: Nissan Primera стане великим електричним седаном

Як пише Carscoops, нова Nissan Primera працюватиме виключно на електричній тязі. Згідно з урядовими документами, автомобіль має довжину 4930 мм та колісну базу 2915 мм, а отже перевершує за габаритами популярну Toyota Camry.

Технічні характеристики повністю збігаються з параметрами моделі Nissan N7, яку розробило спільне підприємство Dongfeng Nissan для китайського ринку. Очікується, що Primera стане експортною версією N7 без суттєвих змін у дизайні, за винятком відповідного напису на задніх дверях.

Технічні характеристики та оснащення

Силова установка відродженої моделі відповідатиме базовій версії N7: один електромотор потужністю 160 кВт (215 к.с.) й 305 Нм крутного моменту та акумулятор ємністю 60 кВт-год, що забезпечить запас ходу до 500 км на одному заряді.

Інтер'єр, ймовірно, успадкує мінімалістичний стиль із великим 15,6-дюймовим дисплеєм інформаційно-розважальної системи. Виробництво моделі налагоджене на заводі Dongfeng Nissan у місті Гуанчжоу.

Історичний контекст моделі