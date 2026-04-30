Легендарне ім'я повертається: Nissan Primera стане великим електричним седаном

ФОТО: Колаж Carscoops|
Новий Nissan N7 отримає назву Primera на деяких ринках
Як пише Carscoops, нова Nissan Primera працюватиме виключно на електричній тязі. Згідно з урядовими документами, автомобіль має довжину 4930 мм та колісну базу 2915 мм, а отже перевершує за габаритами популярну Toyota Camry.
Технічні характеристики повністю збігаються з параметрами моделі Nissan N7, яку розробило спільне підприємство Dongfeng Nissan для китайського ринку. Очікується, що Primera стане експортною версією N7 без суттєвих змін у дизайні, за винятком відповідного напису на задніх дверях.
Технічні характеристики та оснащення
Силова установка відродженої моделі відповідатиме базовій версії N7: один електромотор потужністю 160 кВт (215 к.с.) й 305 Нм крутного моменту та акумулятор ємністю 60 кВт-год, що забезпечить запас ходу до 500 км на одному заряді.
Інтер'єр, ймовірно, успадкує мінімалістичний стиль із великим 15,6-дюймовим дисплеєм інформаційно-розважальної системи. Виробництво моделі налагоджене на заводі Dongfeng Nissan у місті Гуанчжоу.
Історичний контекст моделі
- Nissan Primera вперше з'явилася у 1990 році як модель для ринків Японії та Європи. За три покоління автомобіль встиг завоювати репутацію надійної машини.
- Виробництво Primera було офіційно припинено у 2007 році, після чого її роль на багатьох ринках перейняла модель Altima. Повернення впізнаваного імені на експортні ринки Азії є стратегічним кроком компанії для просування своєї електричної лінійки.
- Цікаво те, що у електричного N7 є плагін-гібридний “брат” під назвою N6. Дана модель доступна в Китаї й, вірогідно, також може бути розглянута для експорту.