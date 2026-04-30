Легендарное имя возвращается: Nissan Primera станет большим электрическим седаном

Как пишет Carscoops, новая Nissan Primera будет работать исключительно на электрической тяге. Согласно правительственным документам, автомобиль имеет длину 4930 мм и колесную базу 2915 мм, а значит превосходит по габаритам популярную Toyota Camry.

Читайте также: Возвращение легенды: Nissan готовит новый рамный внедорожник Terrano для мирового рынка

Технические характеристики полностью совпадают с параметрами модели Nissan N7, которую разработало совместное предприятие Dongfeng Nissan для китайского рынка. Ожидается, что Primera станет экспортной версией N7 без существенных изменений в дизайне, за исключением соответствующей надписи на задней двери.

Технические характеристики и оснащение

Силовая установка возрожденной модели будет соответствовать базовой версии N7: один электромотор мощностью 160 кВт (215 л.с.) и 305 Нм крутящего момента и аккумулятор емкостью 60 кВт-ч, что обеспечит запас хода до 500 км на одном заряде.

Интерьер, вероятно, унаследует минималистичный стиль с большим 15,6-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы. Производство модели налажено на заводе Dongfeng Nissan в городе Гуанчжоу.

Исторический контекст модели