Легендарное имя возвращается: Nissan Primera станет большим электрическим седаном

Новый Nissan N7 получит название Primera на некоторых рынках
Как пишет Carscoops, новая Nissan Primera будет работать исключительно на электрической тяге. Согласно правительственным документам, автомобиль имеет длину 4930 мм и колесную базу 2915 мм, а значит превосходит по габаритам популярную Toyota Camry.
Технические характеристики полностью совпадают с параметрами модели Nissan N7, которую разработало совместное предприятие Dongfeng Nissan для китайского рынка. Ожидается, что Primera станет экспортной версией N7 без существенных изменений в дизайне, за исключением соответствующей надписи на задней двери.
Технические характеристики и оснащение
Силовая установка возрожденной модели будет соответствовать базовой версии N7: один электромотор мощностью 160 кВт (215 л.с.) и 305 Нм крутящего момента и аккумулятор емкостью 60 кВт-ч, что обеспечит запас хода до 500 км на одном заряде.
Интерьер, вероятно, унаследует минималистичный стиль с большим 15,6-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы. Производство модели налажено на заводе Dongfeng Nissan в городе Гуанчжоу.
Исторический контекст модели
- Nissan Primera впервые появилась в 1990 году как модель для рынков Японии и Европы. За три поколения автомобиль успел завоевать репутацию надежной машины.
- Производство Primera было официально прекращено в 2007 году, после чего ее роль на многих рынках переняла модель Altima. Возвращение узнаваемого имени на экспортные рынки Азии является стратегическим шагом компании для продвижения своей электрической линейки.
- Интересно то, что у электрического N7 есть плагин-гибридный “брат” под названием N6. Данная модель доступна в Китае и, вероятно, также может быть рассмотрена для экспорта.