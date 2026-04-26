Повернення легенди: Nissan готує новий рамний позашляховик Terrano для світового ринку

Очікується, що серійна версія дебютує вже протягом наступного року та буде доступна на багатьох світових ринках, пише Carscoops. За попередніми даними, автомобіль базується на міцному рамному шасі, спільному з пікапом Nissan Frontier Pro PHEV, розробленим у партнерстві з Dongfeng.

Хоча офіційні характеристики тримаються в секреті, експерти прогнозують використання гібридної силової установки з можливістю підзарядки. Вона може мати 1,5-літровий чотирициліндрий турбодвигун та потужний електромотор. Сумарна потужність системи очікується на рівні 320 кВт (429 к.с.), а крутний момент сягне вражаючих 800 Нм, що забезпечить позашляховику впевненість на складному рельєфі.

Міцний дизайн та позашляхова підготовка

Дизайн нового Terrano виконаний у підкреслено утилітарному та потужному стилі. Високий кліренс, масивна передня частина з футуристичними світлодіодними фарами та підсвіченим логотипом Nissan створюють агресивний образ. На відміну від спірних експериментів з електричним Juke, концепт Terrano отримав схвальні відгуки за свій класичний вигляд.

Для експлуатації в екстремальних умовах концепт оснастили повним набором аксесуарів: захисною пластиною під бампером, інтегрованими буксирувальними гаками та додатковими освітленнями на даху, силовими порогами для захисту від скель, квадратними колісними арками в чорному захисному пластику й повнорозмірним запасним колесом на масивному тримачі в задній частині.

Місце в лінійці та перспективи

У глобальній ієрархії позашляховиків Nissan новий Terrano займе нішу між сімейним кросовером X-Trail (Rogue) та флагманським Patrol. Таке позиціонування робить його ідеальним вибором для тих, хто шукає рамний автомобіль, але в більш компактному форматі, ніж Patrol. Окрім Terrano, в Китаї також було продемонстровано другий позашляховик, натхненний стилістикою моделі NX8.

Історія назви Terrano