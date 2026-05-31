Легендарний "шейховоз" від AMG продали за рекордну суму

Mercedes-Benz 560SEL AMG
У США на аукціоні продали колекційний Mercedes-Benz 560SEL 6.0 AMG 1991 року випуску. За рідкісний седан із заводськими доробками AMG покупець заплатив 165 тисяч доларів. Торги відбулися на платформі Bring a Trailer, пише topgir.com.ua.
Один із найвідоміших AMG до епохи Mercedes-AMG
Автомобіль побудований на базі Mercedes-Benz W126 S-Class та, за словами продавця, був доопрацьований підрозділом AMG Japan ще у новому стані.
Седан оснащений 6,0-літровим V8 M117/9 та 4-ступеневою автоматичною коробкою передач. Саме такі моделі вважаються одними з найрідкісніших AMG часів, коли ательє ще працювало незалежно від Mercedes-Benz.
Культовий обвіс Aero III та спортивне оснащення
Спочатку автомобіль був пофарбований у Blue Black Metallic, однак пізніше седан перефарбували у сріблястий колір Astral Silver Metallic.
Авто отримало фірмовий пакет AMG Aero III, до якого входять:
- Нові бампери
- Бокові “спідниці”
- Невеликий спойлер на кришці багажника
Також седан оснащений:
- 17-дюймовими трискладовими дисками AMG Aero III від OZ Racing
- Спортивною підвіскою AMG
- Диференціалом підвищеного тертя
- Подвійними вихлопними патрубками AMG
Пробіг Mercedes-Benz 560SEL 6.0 AMG становить 74 тисячі км.
У салоні збереглися:
- Чорні шкіряні сидіння з підігрівом
- Дерев’яне оздоблення
- Клімат-контроль
- Круїз-контроль
- Столики для задніх пасажирів
Інтер’єр доповнюють кермо AMG/MOMO, дерев’яна ручка селектора трансмісії AMG та оригінальна аудіосистема Becker. Спідометр автомобіля розмічений до 300 км/год.
Автомобіль без ДТП та з колекційною цінністю
За словами продавця, у 2026 році нижню частину кузова очистили сухим льодом, а також частково відреставрували дерев’яні елементи салону та перефарбували кришку багажника. У звіті Carfax відсутні записи про ДТП або серйозні пошкодження автомобіля.
Сьогодні подібні Mercedes-Benz 560SEL 6.0 AMG вважаються колекційними моделями, а добре збережені екземпляри дедалі частіше продаються за суми, співставні з цінами сучасних суперкарів.