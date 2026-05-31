Легендарний "шейховоз" від AMG продали за рекордну суму

У США на аукціоні продали колекційний Mercedes-Benz 560SEL 6.0 AMG 1991 року випуску. За рідкісний седан із заводськими доробками AMG покупець заплатив 165 тисяч доларів. Торги відбулися на платформі Bring a Trailer, пише topgir.com.ua.

Читайте також: Електричне купе Mercedes-AMG GT хвалиться потужністю 1153 "конячок"

Один із найвідоміших AMG до епохи Mercedes-AMG

Автомобіль побудований на базі Mercedes-Benz W126 S-Class та, за словами продавця, був доопрацьований підрозділом AMG Japan ще у новому стані.

Седан оснащений 6,0-літровим V8 M117/9 та 4-ступеневою автоматичною коробкою передач. Саме такі моделі вважаються одними з найрідкісніших AMG часів, коли ательє ще працювало незалежно від Mercedes-Benz.

Культовий обвіс Aero III та спортивне оснащення

Спочатку автомобіль був пофарбований у Blue Black Metallic, однак пізніше седан перефарбували у сріблястий колір Astral Silver Metallic.

Авто отримало фірмовий пакет AMG Aero III, до якого входять:

Нові бампери

Бокові “спідниці”

Невеликий спойлер на кришці багажника

Також седан оснащений:

17-дюймовими трискладовими дисками AMG Aero III від OZ Racing

Спортивною підвіскою AMG

Диференціалом підвищеного тертя

Подвійними вихлопними патрубками AMG

Пробіг Mercedes-Benz 560SEL 6.0 AMG становить 74 тисячі км.

У салоні збереглися:

Чорні шкіряні сидіння з підігрівом

Дерев’яне оздоблення

Клімат-контроль

Круїз-контроль

Столики для задніх пасажирів

Інтер’єр доповнюють кермо AMG/MOMO, дерев’яна ручка селектора трансмісії AMG та оригінальна аудіосистема Becker. Спідометр автомобіля розмічений до 300 км/год.

Автомобіль без ДТП та з колекційною цінністю

За словами продавця, у 2026 році нижню частину кузова очистили сухим льодом, а також частково відреставрували дерев’яні елементи салону та перефарбували кришку багажника. У звіті Carfax відсутні записи про ДТП або серйозні пошкодження автомобіля.

Сьогодні подібні Mercedes-Benz 560SEL 6.0 AMG вважаються колекційними моделями, а добре збережені екземпляри дедалі частіше продаються за суми, співставні з цінами сучасних суперкарів.