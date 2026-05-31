Легендарный "шейховоз" от AMG продали за рекордную сумму

В США на аукционе продали коллекционный Mercedes-Benz 560SEL 6.0 AMG 1991 года выпуска. За редкий седан с заводскими доработками AMG покупатель заплатил 165 тысяч долларов. Торги состоялись на платформе Bring a Trailer, пишет topgir.com.ua.

Один из самых известных AMG до эпохи Mercedes-AMG

Автомобиль построен на базе Mercedes-Benz W126 S-Class и, по словам продавца, был доработан подразделением AMG Japan еще в новом состоянии.

Седан оснащен 6,0-литровым V8 M117/9 и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Именно такие модели считаются одними из самых редких AMG времен, когда ателье еще работало независимо от Mercedes-Benz.

Культовый обвес Aero III и спортивное оснащение

Изначально автомобиль был окрашен в Blue Black Metallic, однако позже седан перекрасили в серебристый цвет Astral Silver Metallic.

Авто получило фирменный пакет AMG Aero III, в который входят:

Новые бамперы

Боковые “юбки”

Небольшой спойлер на крышке багажника

Также седан оснащен:

17-дюймовыми трехсоставными дисками AMG Aero III от OZ Racing

Спортивной подвеской AMG

Дифференциалом повышенного трения

Двойными выхлопными патрубками AMG

Пробег Mercedes-Benz 560SEL 6.0 AMG составляет 74 тысячи км.

В салоне сохранились:

Черные кожаные сиденья с подогревом

Деревянная отделка

Климат-контроль

Круиз-контроль

Столики для задних пассажиров

Интерьер дополняют руль AMG/MOMO, деревянная ручка селектора трансмиссии AMG и оригинальная аудиосистема Becker. Спидометр автомобиля размечен до 300 км/ч.

Автомобиль без ДТП и с коллекционной ценностью

По словам продавца, в 2026 году нижнюю часть кузова очистили сухим льдом, а также частично отреставрировали деревянные элементы салона и перекрасили крышку багажника. В отчете Carfax отсутствуют записи о ДТП или серьезных повреждениях автомобиля.

Сегодня подобные Mercedes-Benz 560SEL 6.0 AMG считаются коллекционными моделями, а хорошо сохранившиеся экземпляры все чаще продаются за суммы, сопоставимые с ценами современных суперкаров.