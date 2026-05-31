Легендарный "шейховоз" от AMG продали за рекордную сумму

Mercedes-Benz 560SEL AMG
В США на аукционе продали коллекционный Mercedes-Benz 560SEL 6.0 AMG 1991 года выпуска. За редкий седан с заводскими доработками AMG покупатель заплатил 165 тысяч долларов. Торги состоялись на платформе Bring a Trailer, пишет topgir.com.ua.
Один из самых известных AMG до эпохи Mercedes-AMG
Автомобиль построен на базе Mercedes-Benz W126 S-Class и, по словам продавца, был доработан подразделением AMG Japan еще в новом состоянии.
Седан оснащен 6,0-литровым V8 M117/9 и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Именно такие модели считаются одними из самых редких AMG времен, когда ателье еще работало независимо от Mercedes-Benz.
Культовый обвес Aero III и спортивное оснащение
Изначально автомобиль был окрашен в Blue Black Metallic, однако позже седан перекрасили в серебристый цвет Astral Silver Metallic.
Авто получило фирменный пакет AMG Aero III, в который входят:
- Новые бамперы
- Боковые “юбки”
- Небольшой спойлер на крышке багажника
Также седан оснащен:
- 17-дюймовыми трехсоставными дисками AMG Aero III от OZ Racing
- Спортивной подвеской AMG
- Дифференциалом повышенного трения
- Двойными выхлопными патрубками AMG
Пробег Mercedes-Benz 560SEL 6.0 AMG составляет 74 тысячи км.
В салоне сохранились:
- Черные кожаные сиденья с подогревом
- Деревянная отделка
- Климат-контроль
- Круиз-контроль
- Столики для задних пассажиров
Интерьер дополняют руль AMG/MOMO, деревянная ручка селектора трансмиссии AMG и оригинальная аудиосистема Becker. Спидометр автомобиля размечен до 300 км/ч.
Автомобиль без ДТП и с коллекционной ценностью
По словам продавца, в 2026 году нижнюю часть кузова очистили сухим льдом, а также частично отреставрировали деревянные элементы салона и перекрасили крышку багажника. В отчете Carfax отсутствуют записи о ДТП или серьезных повреждениях автомобиля.
Сегодня подобные Mercedes-Benz 560SEL 6.0 AMG считаются коллекционными моделями, а хорошо сохранившиеся экземпляры все чаще продаются за суммы, сопоставимые с ценами современных суперкаров.