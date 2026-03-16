Lexus LM 500h отримав холодильник та гігантський телевізор в салоні: фото

Оновлення торкнулися як салону, так і дрібних деталей екстер’єру. Хоча зміни не можна назвати революційними, вони добре демонструють філософію бренду, повідомляє Auto24. Однією з найпомітніших змін у флагманській чотиримісній версії Executive стала поява додаткової підсвітки біля розсувних дверей. Коли вони відкриваються, спеціальні лампи освітлюють землю поруч із автомобілем, роблячи посадку та висадку пасажирів зручнішою у темряві.

Читайте також: Lexus тихо зняв з виробництва свій найменший електромобіль

У салоні інженери також модернізували задній холодильник. Він отримав новий тримач для пляшок із хвилеподібними гнучкими перегородками. Завдяки такій конструкції пляшки різного розміру фіксуються значно надійніше, що зменшує ризик їхнього зіткнення або перевертання під час руху мінівена.

Потужна гібридна силова установка

Під капотом Lexus LM 500h продовжує використовуватися знайома гібридна система. Вона поєднує 2,4-літровий турбований бензиновий двигун із двома електромоторами. Сумарна потужність силової установки становить 366 кінських сил, а гібридна система є самозарядною. Потужність передається через шестиступінчасту автоматичну коробку передач, тоді як система повного приводу входить до стандартного оснащення.

Ціна та комплектації

Оновлений Lexus LM 500h уже доступний на ринку Японія. Стартова ціна шестимісної версії L становить приблизно 15,2 мільйона єн (близько 95 700 доларів). Флагманська чотиримісна комплектація Executive оцінена значно дорожча – приблизно 20,3 мільйона єн ($127 800).

Також цікаво: Японські студенти перетворили звичайний Lexus IS на щось дуже чудернацьке: фото, відео

Можливий майбутній конкурент у самій лінійці Lexus

Хоча Lexus LM 500h уже вважається одним із найекстравагантніших мінівенів, у майбутньому йому може скласти конкуренцію навіть інший автомобіль бренду. Наприкінці 2025 року Lexus представила концепт нового флагманського автомобіля на базі моделі Lexus LS. Попередні сигнали вказують на те, що наступне покоління флагмана може відійти від традиційного формату седана і перетворитися на ультрарозкішний мінівен.