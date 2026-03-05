Lexus тихо зняв з виробництва свій найменший електромобіль

Вихід UX 300e означає, що у бренду залишився лише один повністю електричний автомобіль — Lexus RZ. При цьому інформації про прямого наступника компактної моделі поки немає, зазначає Auto24, посилаючись на Carscoops.

Низькі продажі за п’ять років

Електричний UX не став комерційним проривом. За п’ять років на британському ринку дилерам вдалося продати менш ніж 3400 автомобілів. Для ринку електромобілів, який активно зростає, це дуже скромний результат. Модель поступово зникала й на інших ринках. У середині 2025 року її також прибрали з продажу в Австралії, а в деяких країнах Європи та в Японії електричну версію взагалі зняли з виробництва.

Головна проблема — технічні компроміси

Lexus UX у повністю електричній версії виглядав компромісним рішенням. Кросовер доступний з батарею ємністю 54,3 кВт-год, яка забезпечувала запас ходу приблизно 300 км. Навіть на момент запуску це вважалося скромним показником, а з розвитком ринку електромобілів він швидко став неконкурентним.

Ще одним недоліком став роз’єм швидкої зарядки CHAdeMO. Колись цей стандарт активно використовувався на Nissan Leaf першого покоління, але згодом більшість виробників перейшли на інші формати, що обмежувало зручність заряджання.

Висока ціна та конкуренція

На деяких ринках модель також програвала через високу вартість. Наприклад, в Австралії UX 300e коштував понад 56 000 доларів, що робило його значно дорожчим за нові електромобілі китайських брендів із більшим запасом ходу та швидшою зарядкою. У результаті компактний електрокросовер так і не зміг знайти свою нішу в сегменті преміальних електромобілів.

Що далі для електромобілів Lexus

За інформацією інсайдерів, компанія працює над новими електричними моделями. Очікується, що серед них з’явиться великий трирядний електричний позашляховик на базі нового покоління Toyota Highlander. Він буде позиціонуватися як дорогий сімейний SUV і має стати важливою частиною електричної стратегії Lexus.