Lexus тихо снял с производства свой самый маленький электромобиль

Выход UX 300e означает, что у бренда остался лишь один полностью электрический автомобиль - Lexus RZ. При этом информации о прямом преемнике компактной модели пока нет, отмечает Auto24, ссылаясь на Carscoops.

Низкие продажи за пять лет

Электрический UX не стал коммерческим прорывом. За пять лет на британском рынке дилерам удалось продать менее 3400 автомобилей. Для активно растущего рынка электромобилей,, это очень скромный результат. Модель постепенно исчезала и на других рынках. В середине 2025 года ее также убрали из продажи в Австралии, а в некоторых странах Европы и в Японии электрическую версию вообще сняли с производства.

Главная проблема - технические компромиссы

Lexus UX в полностью электрической версии выглядел компромиссным решением. Кроссовер доступен с батареей емкостью 54,3 кВт-ч, которая обеспечивала запас хода примерно 300 км. Даже на момент запуска это считалось скромным показателем, а с развитием рынка электромобилей он быстро стал неконкурентным.

Еще одним недостатком стал разъем быстрой зарядки CHAdeMO. Когда-то этот стандарт активно использовался на Nissan Leaf первого поколения, но впоследствии большинство производителей перешли на другие форматы, что ограничивало удобство зарядки.

Высокая цена и конкуренция

На некоторых рынках модель также проигрывала из-за высокой стоимости. Например, в Австралии UX 300e стоил более 56 000 долларов, что делало его значительно дороже новых электромобилей китайских брендов с большим запасом хода и быстрой зарядкой. В результате компактный электрокроссовер так и не смог найти свою нишу в сегменте премиальных электромобилей.

Что дальше для электромобилей Lexus

По информации инсайдеров, компания работает над новыми электрическими моделями. Ожидается, что среди них появится большой трехрядный электрический внедорожник на базе нового поколения Toyota Highlander. Он будет позиционироваться как дорогой семейный SUV и должен стать важной частью электрической стратегии Lexus.