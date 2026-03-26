Лідерство Duster та комерційної лінійки: результати Renault в Україні

Renault в Україні: підсумки 2025 року і плани на 2026
Компанія «Рено Україна» підбила підсумки 2025 року, який став періодом стабільного розвитку та адаптації до змін ринку. Як повідомляє представництво бренду, ключовими факторами стали розширення модельного ряду, розвиток сервісів і впровадження нових клієнтських рішень.
Renault зберігає сильні позиції
За підсумками 2025 року Renault традиційно демонструє стабільні результати. Бренд уже 11 років поспіль утримує лідерство у корпоративному сегменті, де його частка сягнула 17%.
На загальному ринку компанія посіла четверте місце з часткою 8,3%, а у сегменті комерційних автомобілів стала №1 з результатом 15,6%.
Окремо варто відзначити успіх моделі Duster — вона стала найпопулярнішою на українському ринку з часткою 5,9%. Це ще раз підтверджує попит на доступні та практичні кросовери.
Дилерська мережа: ставка на покриття і якість
Станом на кінець 2025 року мережа Renault в Україні налічує 37 дилерських центрів. Важливо, що бренд зберігає присутність у кожному обласному центрі, що критично для сервісу і продажів.
У 2026 році компанія продовжує модернізацію дилерської інфраструктури. У Черкасах уже відкрився оновлений центр «Моторкар Черкаси», який відповідає новим глобальним стандартам бренду.
Йдеться не лише про дизайн, а й про зміну підходу — більше відкритості, комфортні зони очікування і сучасні формати презентації автомобілів.
Найближчим часом аналогічний центр планують відкрити і в Києві.
Оновлення модельного ряду
У 2026 році Renault розширює пропозицію в ключових сегментах.
Duster отримав нові комплектації з бензиновим двигуном 1,3 л та автоматичною коробкою передач. Це відповідь на попит українських покупців, які дедалі частіше обирають комфортніші конфігурації.
Також бренд посилює комерційну лінійку. На ринок виводять Trafic і Trafic Van, а вже знайомі Express і Express Van залишаються у продажу як доступніші варіанти для бізнесу.
Онлайн-продажі та фінансування
Renault активно розвиває цифрові інструменти. Один із ключових напрямків — онлайн-склад.
Фактично це можливість знайти і забронювати автомобіль просто зі смартфона, без відвідування салону.
Для українського ринку це важливий крок, адже частка онлайн-покупок поступово зростає.
Окремий акцент — фінансові програми. Компанія пропонує кредити і лізинг разом із банками-партнерами та фінансовими установами, що дозволяє зробити покупку доступнішою як для приватних клієнтів, так і для бізнесу.
Увага до авто з пробігом
Післяпродажне обслуговування залишається одним із ключових напрямків.
Renault продовжує програму «Вік має значення», яка орієнтована на автомобілі старші за 5 років. Це дозволяє утримувати клієнтів навіть після завершення гарантійного періоду.
Такий підхід відповідає реаліям українського ринку, де значна частина автопарку — це авто з пробігом.
Що це означає для ринку
Результати Renault показують, що бренд робить ставку не лише на продажі, а й на довгострокову присутність.
Розвиток дилерської мережі, цифрових сервісів і фінансових інструментів — це фактично створення повноцінної екосистеми навколо клієнта.
Для українського ринку це важливо, адже конкуренція посилюється, а покупець стає більш вимогливим.
Висновок
Renault зберігає стабільність і поступово зміцнює позиції в Україні. 2026 рік стане логічним продовженням цієї стратегії — з акцентом на нові моделі, сервіс і цифровізацію.