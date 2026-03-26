Лідерство Duster та комерційної лінійки: результати Renault в Україні

Компанія «Рено Україна» підбила підсумки 2025 року, який став періодом стабільного розвитку та адаптації до змін ринку. Як повідомляє представництво бренду, ключовими факторами стали розширення модельного ряду, розвиток сервісів і впровадження нових клієнтських рішень.

Renault зберігає сильні позиції

За підсумками 2025 року Renault традиційно демонструє стабільні результати. Бренд уже 11 років поспіль утримує лідерство у корпоративному сегменті, де його частка сягнула 17%.

На загальному ринку компанія посіла четверте місце з часткою 8,3%, а у сегменті комерційних автомобілів стала №1 з результатом 15,6%.

Окремо варто відзначити успіх моделі Duster — вона стала найпопулярнішою на українському ринку з часткою 5,9%. Це ще раз підтверджує попит на доступні та практичні кросовери.

Дилерська мережа: ставка на покриття і якість

Станом на кінець 2025 року мережа Renault в Україні налічує 37 дилерських центрів. Важливо, що бренд зберігає присутність у кожному обласному центрі, що критично для сервісу і продажів.

У 2026 році компанія продовжує модернізацію дилерської інфраструктури. У Черкасах уже відкрився оновлений центр «Моторкар Черкаси», який відповідає новим глобальним стандартам бренду.

Йдеться не лише про дизайн, а й про зміну підходу — більше відкритості, комфортні зони очікування і сучасні формати презентації автомобілів.

Найближчим часом аналогічний центр планують відкрити і в Києві.

Оновлення модельного ряду

У 2026 році Renault розширює пропозицію в ключових сегментах.

Duster отримав нові комплектації з бензиновим двигуном 1,3 л та автоматичною коробкою передач. Це відповідь на попит українських покупців, які дедалі частіше обирають комфортніші конфігурації.

Також бренд посилює комерційну лінійку. На ринок виводять Trafic і Trafic Van, а вже знайомі Express і Express Van залишаються у продажу як доступніші варіанти для бізнесу.

Онлайн-продажі та фінансування

Renault активно розвиває цифрові інструменти. Один із ключових напрямків — онлайн-склад.

Фактично це можливість знайти і забронювати автомобіль просто зі смартфона, без відвідування салону.

Для українського ринку це важливий крок, адже частка онлайн-покупок поступово зростає.

Окремий акцент — фінансові програми. Компанія пропонує кредити і лізинг разом із банками-партнерами та фінансовими установами, що дозволяє зробити покупку доступнішою як для приватних клієнтів, так і для бізнесу.

Увага до авто з пробігом

Післяпродажне обслуговування залишається одним із ключових напрямків.

Renault продовжує програму «Вік має значення», яка орієнтована на автомобілі старші за 5 років. Це дозволяє утримувати клієнтів навіть після завершення гарантійного періоду.

Такий підхід відповідає реаліям українського ринку, де значна частина автопарку — це авто з пробігом.

Що це означає для ринку

Результати Renault показують, що бренд робить ставку не лише на продажі, а й на довгострокову присутність.

Розвиток дилерської мережі, цифрових сервісів і фінансових інструментів — це фактично створення повноцінної екосистеми навколо клієнта.

Для українського ринку це важливо, адже конкуренція посилюється, а покупець стає більш вимогливим.

Висновок

Renault зберігає стабільність і поступово зміцнює позиції в Україні. 2026 рік стане логічним продовженням цієї стратегії — з акцентом на нові моделі, сервіс і цифровізацію.