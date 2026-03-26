Лидерство Duster и коммерческой линейки: результаты Renault в Украине

Компания “Рено Украина” подвела итоги 2025 года, который стал периодом стабильного развития и адаптации к изменениям рынка. Как сообщает представительство бренда, ключевыми факторами стали расширение модельного ряда, развитие сервисов и внедрение новых клиентских решений.

Renault сохраняет сильные позиции

По итогам 2025 года Renault традиционно демонстрирует стабильные результаты. Бренд уже 11 лет подряд удерживает лидерство в корпоративном сегменте, где его доля достигла 17%.

На общем рынке компания заняла четвертое место с долей 8,3%, а в сегменте коммерческих автомобилей стала №1 с результатом 15,6%.

Отдельно стоит отметить успех модели Duster - она стала самой популярной на украинском рынке с долей 5,9%. Это еще раз подтверждает спрос на доступные и практичные кроссоверы.

Дилерская сеть: ставка на покрытие и качество

По состоянию на конец 2025 года сеть Renault в Украине насчитывает 37 дилерских центров. Важно, что бренд сохраняет присутствие в каждом областном центре, что критично для сервиса и продаж.

В 2026 году компания продолжает модернизацию дилерской инфраструктуры. В Черкассах уже открылся обновленный центр "Моторкар Черкассы", который соответствует новым глобальным стандартам бренда.

Речь идет не только о дизайне, но и об изменении подхода - больше открытости, комфортные зоны ожидания и современные форматы презентации автомобилей.

В ближайшее время аналогичный центр планируют открыть и в Киеве.

Обновление модельного ряда

В 2026 году Renault расширяет предложение в ключевых сегментах.

Duster получил новые комплектации с бензиновым двигателем 1,3 л и автоматической коробкой передач. Это ответ на спрос украинских покупателей, которые все чаще выбирают более комфортные конфигурации.

Также бренд усиливает коммерческую линейку. На рынок выводят Trafic и Trafic Van, а уже знакомые Express и Express Van остаются в продаже как более доступные варианты для бизнеса.

Онлайн-продажи и финансирование

Renault активно развивает цифровые инструменты. Одно из ключевых направлений - онлайн-склад.

Фактически это возможность найти и забронировать автомобиль просто со смартфона, без посещения салона.

Для украинского рынка это важный шаг, ведь доля онлайн-покупок постепенно растет.

Отдельный акцент - финансовые программы. Компания предлагает кредиты и лизинг вместе с банками-партнерами и финансовыми учреждениями, что позволяет сделать покупку доступной как для частных клиентов, так и для бизнеса.

Внимание к авто с пробегом

Послепродажное обслуживание остается одним из ключевых направлений.

Renault продолжает программу "Возраст имеет значение", которая ориентирована на автомобили старше 5 лет. Это позволяет удерживать клиентов даже после завершения гарантийного периода.

Такой подход соответствует реалиям украинского рынка, где значительная часть автопарка - это авто с пробегом.

Что это значит для рынка

Результаты Renault показывают, что бренд делает ставку не только на продажи, но и на долгосрочное присутствие.

Развитие дилерской сети, цифровых сервисов и финансовых инструментов - это фактически создание полноценной экосистемы вокруг клиента.

Для украинского рынка это важно, ведь конкуренция усиливается, а покупатель становится более требовательным.

Вывод

Renault сохраняет стабильность и постепенно укрепляет позиции в Украине. 2026 год станет логическим продолжением этой стратегии - с акцентом на новые модели, сервис и цифровизацию.