Лімузин на базі BMW E38 виставили на продаж в Україні

Лімузин BMW E38
На українському ринку з’явилась по-справжньому унікальна пропозиція — подовжений лімузин BMW L7, створений на базі BMW 7 Series E38. Йдеться про модель, яку наприкінці 1990-х випускали обмеженим тиражем і яка навіть за світовими мірками залишається рідкістю. Про це пише topgir.com.ua.
Чим особливий цей автомобіль
Головна відмінність L7 від стандартної “сімки” — збільшена на 25 см колісна база. Загальна довжина авто сягає 5,37 метра, що переводить його у категорію повноцінних представницьких лімузинів.
Це означає:
- максимальний простір для задніх пасажирів
- рівень комфорту лімузину
- орієнтацію не на водія, а на пасажира
Фактично це була відповідь BMW на ультралюксові версії від конкурентів, але у значно обмеженішому форматі.
Техніка без альтернатив
Усі екземпляри оснащувалися одним двигуном — V12:
- BMW M73B54
- об’єм — 5,4 літра
- потужність — 326 к.с.
Жодних інших моторів для L7 не передбачалося, що ще більше підкреслює статус моделі як флагманської.
Наскільки він рідкісний
Виробництво тривало з 1997 до 2001 року, і за цей час було виготовлено лише 899 автомобілів.
Для порівняння: звичайні версії E38 випускалися сотнями тисяч, тоді як L7 залишився нішевим продуктом для вузького кола клієнтів.
В Україні ситуація ще цікавіша:
- донедавна було відомо лише про три екземпляри
- один із них належав Дмитро Фірташ
- останніми роками з’явилося ще кілька ввезених авто
Чому це важливо для ринку
Поява такого автомобіля у продажу — це не просто оголошення, а індикатор попиту на колекційні та рідкісні моделі.
На відміну від масових авто, такі машини:
- не дешевшають класичними темпами
- цінуються за унікальність і історію
- часто розглядаються як інвестиція
Особливо це актуально для моделей із V12 та обмеженим тиражем, які поступово зникають з ринку.
Висновок
BMW L7 — це не просто подовжена “сімка”, а окрема сторінка в історії BMW. Сьогодні такі автомобілі переходять із категорії транспорту в категорію колекційної цінності.