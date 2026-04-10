Лімузин на базі BMW E38 виставили на продаж в Україні

На українському ринку з’явилась по-справжньому унікальна пропозиція — подовжений лімузин BMW L7, створений на базі BMW 7 Series E38. Йдеться про модель, яку наприкінці 1990-х випускали обмеженим тиражем і яка навіть за світовими мірками залишається рідкістю. Про це пише topgir.com.ua.

Чим особливий цей автомобіль

Головна відмінність L7 від стандартної “сімки” — збільшена на 25 см колісна база. Загальна довжина авто сягає 5,37 метра, що переводить його у категорію повноцінних представницьких лімузинів.

Це означає:

максимальний простір для задніх пасажирів

рівень комфорту лімузину

орієнтацію не на водія, а на пасажира

Фактично це була відповідь BMW на ультралюксові версії від конкурентів, але у значно обмеженішому форматі.

Техніка без альтернатив

Усі екземпляри оснащувалися одним двигуном — V12:

BMW M73B54

об’єм — 5,4 літра

потужність — 326 к.с.

Жодних інших моторів для L7 не передбачалося, що ще більше підкреслює статус моделі як флагманської.

Наскільки він рідкісний

Виробництво тривало з 1997 до 2001 року, і за цей час було виготовлено лише 899 автомобілів.

Для порівняння: звичайні версії E38 випускалися сотнями тисяч, тоді як L7 залишився нішевим продуктом для вузького кола клієнтів.

В Україні ситуація ще цікавіша:

донедавна було відомо лише про три екземпляри

один із них належав Дмитро Фірташ

останніми роками з’явилося ще кілька ввезених авто

Чому це важливо для ринку

Поява такого автомобіля у продажу — це не просто оголошення, а індикатор попиту на колекційні та рідкісні моделі.

На відміну від масових авто, такі машини:

не дешевшають класичними темпами

цінуються за унікальність і історію

часто розглядаються як інвестиція

Особливо це актуально для моделей із V12 та обмеженим тиражем, які поступово зникають з ринку.

Висновок

BMW L7 — це не просто подовжена “сімка”, а окрема сторінка в історії BMW. Сьогодні такі автомобілі переходять із категорії транспорту в категорію колекційної цінності.