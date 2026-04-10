Лимузин на базе BMW E38 выставили на продажу в Украине

На украинском рынке появилось по-настоящему уникальное предложение - удлиненный лимузин BMW L7, создан на базе BMW 7 Series E38. Речь идет о модели, которую в конце 1990-х выпускали ограниченным тиражом и которая даже по мировым меркам остается редкостью. Об этом пишет topgir.com.ua.

Чем особенный этот автомобиль

Главное отличие L7 от стандартной “семерки” - увеличенная на 25 см колесная база. Общая длина авто достигает 5,37 метра, что переводит его в категорию полноценных представительских лимузинов.

Это означает:

максимальное пространство для задних пассажиров

уровень комфорта лимузина

ориентацию не на водителя, а на пассажира

Фактически это был ответ BMW на ультралюксовые версии от конкурентов, но в значительно более ограниченном формате.

Техника без альтернатив

Все экземпляры оснащались одним двигателем - V12:

BMW M73B54

объем - 5,4 литра

мощность - 326 л.с.

Никаких других моторов для L7 не предусматривалось, что еще больше подчеркивает статус модели как флагманской.

Насколько он редкий

Производство длилось с 1997 до 2001 года, и за это время было изготовлено всего 899 автомобилей.

Для сравнения: обычные версии E38 выпускались сотнями тысяч, тогда как L7 остался нишевым продуктом для узкого круга клиентов.

В Украине ситуация еще интереснее:

до недавнего времени было известно всего о трех экземплярах

один из них принадлежал Дмитрию Фирташу

в последние годы появилось еще несколько ввезенных авто

Почему это важно для рынка

Появление такого автомобиля в продаже - это не просто объявление, а индикатор спроса на коллекционные и редкие модели.

В отличие от массовых авто, такие машины:

не дешевеют классическими темпами

ценятся за уникальность и историю

часто рассматриваются как инвестиция

Особенно это актуально для моделей с V12 и ограниченным тиражом, которые постепенно исчезают с рынка.

Вывод

BMW L7 - это не просто удлиненная “семерка”, а отдельная страница в истории BMW. Сегодня такие автомобили переходят из категории транспорта в категорию коллекционной ценности.