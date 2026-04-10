Лимузин на базе BMW E38 выставили на продажу в Украине

Лимузин BMW E38
На украинском рынке появилось по-настоящему уникальное предложение - удлиненный лимузин BMW L7, создан на базе BMW 7 Series E38. Речь идет о модели, которую в конце 1990-х выпускали ограниченным тиражом и которая даже по мировым меркам остается редкостью. Об этом пишет topgir.com.ua.
Чем особенный этот автомобиль
Главное отличие L7 от стандартной “семерки” - увеличенная на 25 см колесная база. Общая длина авто достигает 5,37 метра, что переводит его в категорию полноценных представительских лимузинов.
Это означает:
- максимальное пространство для задних пассажиров
- уровень комфорта лимузина
- ориентацию не на водителя, а на пассажира
Фактически это был ответ BMW на ультралюксовые версии от конкурентов, но в значительно более ограниченном формате.
Техника без альтернатив
Все экземпляры оснащались одним двигателем - V12:
- BMW M73B54
- объем - 5,4 литра
- мощность - 326 л.с.
Никаких других моторов для L7 не предусматривалось, что еще больше подчеркивает статус модели как флагманской.
Насколько он редкий
Производство длилось с 1997 до 2001 года, и за это время было изготовлено всего 899 автомобилей.
Для сравнения: обычные версии E38 выпускались сотнями тысяч, тогда как L7 остался нишевым продуктом для узкого круга клиентов.
В Украине ситуация еще интереснее:
- до недавнего времени было известно всего о трех экземплярах
- один из них принадлежал Дмитрию Фирташу
- в последние годы появилось еще несколько ввезенных авто
Почему это важно для рынка
Появление такого автомобиля в продаже - это не просто объявление, а индикатор спроса на коллекционные и редкие модели.
В отличие от массовых авто, такие машины:
- не дешевеют классическими темпами
- ценятся за уникальность и историю
- часто рассматриваются как инвестиция
Особенно это актуально для моделей с V12 и ограниченным тиражом, которые постепенно исчезают с рынка.
Вывод
BMW L7 - это не просто удлиненная “семерка”, а отдельная страница в истории BMW. Сегодня такие автомобили переходят из категории транспорта в категорию коллекционной ценности.